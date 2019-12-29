После откровений Шатунова Разин назвал Малахова «своим злейшим врагом»

29.12.2019, 8:21, Разное

Андрей Разин прокомментировал выпуск передачи Андрея Малахова посредством публикации в Instagram. После откровений Юрий Шатунова продюсер назвал ведущего «своим злейшим врагом».
Экс-солист группы «Ласковый май» обвинил менеджера в том, что он забрал у него несколько песен, а теперь поет их под фонограмму на концертах. В студии телешоу присутствовали Николай Басков и Филипп Киркоров, которые высмеяли Разина за его поступок. Выпуск возмутил продюсера некогда популярного коллектива, в связи с чем он сравнил Малахова и гостей его шоу с женщинами легкого поведения. «Как был Малахов такой личностью, так он ей и остается», — заявил артист, назвав журналиста «врагом номер один». Кроме того, его огорчило присутствие в студии поп-короля. Андрей Александрович отметил, что бывший муж Пугачевой и сам часто попадал в подобную ситуацию, после чего менеджер его поддерживал.

Примечательно, что от Баскова Разин ожидал чего-то подобного, а Шатунова за его откровения назвал «неблагодарным». Артист опроверг слова бывшего подопечного о том, что он влиял на него с помощью «рычагов» и через шантаж вынудил его стать крестным отцом своего сына. Как сказал Андрей Александрович, он высылал ребенку деньги на все дни рождения, а также отправлял по 300 тысяч рублей исполнителю в праздник.



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