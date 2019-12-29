Представители ЛНР отправились с удерживаемыми лицами на обмен с украинской стороной

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выехали с группой удерживаемых лиц на обмен с украинской стороной на пункт пропуска «Майорск», сообщила глава рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.

«Сегодня, 29 декабря 2019 года, мы отправляемся на пропускной пункт «Майорск» ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и с территории республик», – приводит слова Кобцевой РИА «Новости».

Она напомнила, что накануне были сформированы окончательные списки на обмен. Представитель ЛНР выразила надежду, что «украинская сторона до конца выполнит свои обязательства».

Ранее сообщалось, что Киев и Донбасс проведут обмен пленными по формуле «87 на 55». Стороны согласовали дату обмена 29 декабря по принципу «всех установленных на всех установленных».

СМИ сообщали, что при обмене пленными якобы планируется передать более 200 человек. До этого в ЛНР заявили, что Киев исключил ряд лиц из списков на обмен.





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Последнее: Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выехали с группой удерживаемых лиц на обмен с украинской стороной на пункт пропуска «Майорск», сообщила глава рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева. «Сегодня, 29 декабря 2019 года, мы отправляемся на пропускной пункт «Майорск» ДНР для того, чтобы произвести освобождение и обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и […]