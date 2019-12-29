В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva

Российский внедорожник Chevrolet Niva уже длительное время ждёт ребрендинга, при этом еще и под новой для себя маркой LADA. Пока официальная версия обновленной машины не представлена, эксперты решили показать своё видение данного транспортного средства.
Существует вероятность появления фирменного «Икс-Фейса» с новыми светодиодными фарами, а также более угловатого и строгого общего стиля. Боковины получат рельефные дверные панели и новые зеркала с интегрированным повторителем указателей поворота. Тем не менее, на сегодняшний день каких-либо слухов о дальнейшей судьбе Chevrolet Niva попросту нет, так как «АвтоВАЗ» и GM пока не подписали соответствующий договор.
На данный момент транспортное средство Chevrolet Niva доступно в РФ в одной комплектации с 1,7-литровым бензиновым двигателем на 80
лошадиных сил. Силовой агрегат функционирует в паре с механической КПП и полноприводной системой. Цена автомобиля варьируется от 680 до 810 тысяч рублей.
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Последнее: Российский внедорожник Chevrolet Niva уже длительное время ждёт ребрендинга, при этом еще и под новой для себя маркой LADA. Пока официальная версия обновленной машины не представлена, эксперты решили показать своё видение данного транспортного средства. Существует вероятность появления фирменного «Икс-Фейса» с новыми светодиодными фарами, а также более угловатого и строгого общего стиля. Боковины получат рельефные дверные […]
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