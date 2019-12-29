В Сети показали, какой может быть новая Lada Niva

29.12.2019, 8:04, Разное

Российский внедорожник Chevrolet Niva уже длительное время ждёт ребрендинга, при этом еще и под новой для себя маркой LADA. Пока официальная версия обновленной машины не представлена, эксперты решили показать своё видение данного транспортного средства.
Существует вероятность появления фирменного «Икс-Фейса» с новыми светодиодными фарами, а также более угловатого и строгого общего стиля. Боковины получат рельефные дверные панели и новые зеркала с интегрированным повторителем указателей поворота. Тем не менее, на сегодняшний день каких-либо слухов о дальнейшей судьбе Chevrolet Niva попросту нет, так как «АвтоВАЗ» и GM пока не подписали соответствующий договор.

На данный момент транспортное средство Chevrolet Niva доступно в РФ в одной комплектации с 1,7-литровым бензиновым двигателем на 80
лошадиных сил. Силовой агрегат функционирует в паре с механической КПП и полноприводной системой. Цена автомобиля варьируется от 680 до 810 тысяч рублей.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российский внедорожник Chevrolet Niva уже длительное время ждёт ребрендинга, при этом еще и под новой для себя маркой LADA. Пока официальная версия обновленной машины не представлена, эксперты решили показать своё видение данного транспортного средства. Существует вероятность появления фирменного «Икс-Фейса» с новыми светодиодными фарами, а также более угловатого и строгого общего стиля. Боковины получат рельефные дверные […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика