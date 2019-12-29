Понимаете, у них все так …

Не только доллар счета Гончарука с его одновременной политикой «ущерб экономике от валютных сбережений граждан».

Кричать о «торговле на крови» — и продавать свои фильмы на российские каналы.

Забрасывать «старым политикам» кумовство — и расставлять родню и бизнес-партнеров на должности.

Распинаться о нераскрытых дела Майдана — и отпускать портновски судей и беркутовцев.

Проливать слезы над «добровольцами за решеткой» — и арестовывать военных и волонтеров.

Обвинять в «продолжении войны» — и игнорировать ее продолжение, фактически замалчивать потери.

Распинаться о «коррупция» и олигархов — и запускать в кабинет президента Коломойского.

Анонсировать «конец бедности» — и не увеличивать пенсии, сокращать субсидии, сворачивать децентрализации.

Обещать рост экономики и рабочие места — и создавать штабы по спасению промышленности и сокращать людей.

Список бесконечен — потому что мы снова в большевистской антиутопии, классическая орвелловщина.

Валерий Прозапас

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