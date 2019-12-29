Понимаете, у них все так …

Не только доллар счета Гончарука с его одновременной политикой «ущерб экономике от валютных сбережений граждан».
Кричать о «торговле на крови» — и продавать свои фильмы на российские каналы.
Забрасывать «старым политикам» кумовство — и расставлять родню и бизнес-партнеров на должности.
Распинаться о нераскрытых дела Майдана — и отпускать портновски судей и беркутовцев.
Проливать слезы над «добровольцами за решеткой» — и арестовывать военных и волонтеров.
Обвинять в «продолжении войны» — и игнорировать ее продолжение, фактически замалчивать потери.
Распинаться о «коррупция» и олигархов — и запускать в кабинет президента Коломойского.
Анонсировать «конец бедности» — и не увеличивать пенсии, сокращать субсидии, сворачивать децентрализации.
Обещать рост экономики и рабочие места — и создавать штабы по спасению промышленности и сокращать людей.
Список бесконечен — потому что мы снова в большевистской антиутопии, классическая орвелловщина.
Валерий Прозапас
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Он несколько раз пешком отправлялся из Якутии в Москву, чтобы на Красной площади провести обряд изгнания из Кремля. У якутского шамана стали появляться последователи. Первый раз шамана осенью арестовали в Бурятии, где он стал причиной массовых волнений. Затем был посажен в психушку, выпущен из нее и вскоре снова задержан. Стоит ли говорить, что феномен якутского […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Зависший импичмент / 21 декабря
- Тимошенко: Зеленским должна заняться СБУ, он марионетка в чужих руках / 18 декабря
- Наука: Компьютерная игра поможет отказаться от вредных продуктов в пользу здоровых / 11 декабря
- Ксению Собчак раскритиковали из-за вульгарной подписи к пляжному фото / 7 декабря
- Леденец на палочке: американские таблоиды высмеяли наряд Меланьи Трамп / 10 декабря
- В США стартовали продажи первого в мире летающего автомобиля / 4 декабря
- Мнение: Путин и парадокс казанских пробок… / 14 декабря
- Мнение: Почему для МС-21 нет хода на Запад? / 29 ноября