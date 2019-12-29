Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram. В России мессенджер пытаются заблокировать уже 1,5 года

Глава Роскомнадзора Александр Жаров зарегистрировался в мессенджере Telegram.

5 стадий главы Роскомнадзора Александра Жарова:

— Отрицание

— Гнев

— Торг

— Депрессия

— Установка Telegram

Уведомление об этом пришло знакомым Жарова, у которых записан в телефонной книге номер главы ведомства. Соответствующий скриншот опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Информацию о регистрации Жарова в мессенджере подтвердил журналист радиостанции «Эхо Москвы» Александр Плющев со ссылкой на знакомых, у которых есть телефон Жарова.

Осенью 2019 года глава Роскомнадзора заявлял, что новая система противодействия Telegram полностью заблокирует его в России в ближайший год.

«Это будет борьба снаряда и брони… И пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвём по-серьёзному», — говорил глава ведомства.

Блокировка Telegram

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля 2018 года, но он продолжает работать. За время блокировки сервис не только остался в тройке наиболее популярных мессенджеров в России (вместе с WhatsApp и Viber), но и нарастил в России свою аудиторию, свидетельствовали данные Mediascope.

Главная претензия Роскомнадзора к Telegram — отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписок пользователей. В ведомстве утверждали, что мессенджером пользовались террористы, устроившие взрыв в метро Петербурга, поэтому правоохранительным органам нужен доступ к их сообщениям.

Павел Дуров утверждал, что ключи шифрования не помогли бы поймать преступников, а также напомнил, что они также пользовались WhatsApp. ФСБ регулярно выпускает пресс-релизы о том, как даже заблокированный Telegram используется террористами для организации своей деятельности.

Чиновники продолжают пользоваться Telegram

Дмитрий Песков, Пётр Толстой, Владимир Крупенников и другие крупные российские чиновники продолжили пользоваться Telegram, несмотря на блокировку Роскомнадзором.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил об отсутствии запрета на мессенджер Telegram в стране.

«Первое, Telegram в России не запрещён. Второе, я им не просто пользуюсь, а у нас сегодня сеть, которая строится на [базе] 150+ российских университетов, и она для своего управления использует Telegram-каналы», — сказал советник главы государства.

В Минкомсвязи также объясняли, что в России Telegram использовать не запрещено. «Осуществляются [попытки его заблокировать], одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом», — высказался по этому поводу замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.

Виктория Антошина

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