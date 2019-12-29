Летучая показала публичные ласки с мохнатым красавцем

Телеведущая опубликовала несколько снимков, на которых красуется вместе с домашним любимцем. Здоровая собака по кличке Акита так и пытается вывернуться из рук хозяйки, чтобы похулиганить и облизать ее. По всей видимости, животное совсем не против того, чтобы его держали, однако явно не любит позировать на камеру.
«Мы
ведем Календарь Фотографии как растет Акита🐶 прошло 4 месяца, а
поднять я ее уже не могу и видимо она не очень любит фотографироваться😂» (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Елена в своем инстаграм-аккаунте. Похоже, ситуация ее весьма забавляет, несмотря на то, что удержать на руках крутящуюся собаку не так-то просто.
Поклонникам же забавные кадры пришлись по душе. Многие поспешили оставить комплименты любви Летучей к братьям нашим меньшим. Впрочем, нашлись и те, кто поинтересовался, как супруг телеведущей справляется с аллергией на животных. Выяснилось, что мохнатое очарование живет, в основном на улице, поэтому проблем с его содержанием нет.
»
Акиты такие 😂 фотогеничные до ужаса, а фотаться не любят 😅 наш тоже вечно норовит отвернуться как только телефон достаешь 🤪», »
Большая уже какая, коровка 😂
«, »
Какая она шкода клевая!!!🤩😂», »
Божественная какая-то собака просто😅😅😅🔥
«, »
Пухляш какой)) Расти девочка большой, послушной😊», – высказались комментаторы.
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Мы ведём Календарь Фотографии как растёт Акита�� прошло 4 месяца, а поднять я ее уже не могу и видимо она не очень любит фотографироваться��
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