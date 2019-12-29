МВД Боливии призвало выслать испанских дипломатов

Глава МВД Боливии Артуро Мурильо призвал выслать ряд испанских дипломатов.
В пятницу полиция не позволила пройти в резиденцию посла Мексики людям, сопровождавшим поверенную в делах Испании. Полиция объяснила свои действия тем, что они скрывали лица.
Мурильо заявил, что обратится к президенту и МИД Боливии, которые, как он надеется, попросят испанских дипломатов покинуть страну, передает ТАСС со ссылкой на Pagina Siete
«Они не могут приезжать и делать, что хотят», – сказал глава МВД.
Действия дипломатов в Боливии расценили как нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и злоупотреблением дипломатическим иммунитетом.
Мексика перед этим пожаловалась на то, что полиция Боливии выставила оцепление вокруг посольства в Ла-Пасе, где получили убежище несколько боливийских экс-министров.
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