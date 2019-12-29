Япония захотела защититься от северокорейской версии «Искандера»

В 2020 году Япония планирует заняться разработкой национальной системы ПРО, способной перехватывать баллистические ракеты со сложной траекторией полета, сообщают СМИ.
Япония собирается провести глубокую модернизацию имеющихся у нее ракет класса земля-воздух с дальностью примерно 100 км. Ожидается, что уже в 2020 году войска получат усовершенствованные ракеты с увеличенной дальностью, передает ТАСС со ссылкой на «Санкэй».
Издание отмечает, что эти ракеты предназначены в основном для перехвата самолетов и крылатых ракет.
Системы ПРО Японии не могут уничтожать ракеты, которые способны лететь по низкой траектории, неожиданно меняя ее перед ударом. Новая система должна обеспечить защиту от таких ракет.
В результате система должна быть способна противодействовать новым ракетам малой дальности Северной Кореи, по своим характеристикам напоминающим ракету «Искандер», передает РИА «Новости».
В течение семи лет Япония собирается разработать новую структуру ПРО, которая сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты. Сейчас от них Япония также не имеет защиты.
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Последнее: В 2020 году Япония планирует заняться разработкой национальной системы ПРО, способной перехватывать баллистические ракеты со сложной траекторией полета, сообщают СМИ. Япония собирается провести глубокую модернизацию имеющихся у нее ракет класса земля-воздух с дальностью примерно 100 км. Ожидается, что уже в 2020 году войска получат усовершенствованные ракеты с увеличенной дальностью, передает ТАСС со ссылкой на «Санкэй». […]
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