Мнение: Штраф за «Список Шиндлера»

Новые высоты бюрократического маразма по борьбе с демонстрацией свастики.

Во Владикавказе 19-летнего студента юридического факультета Илью Гусоева оштрафовали на одну тысячу рублей за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (20.3 КОАП РФ). Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».

Советский районный суд Владикавказа постановил, что Гусоев разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» отрывок из фильма «Список Шиндлера», в котором содержатся изображения нацистской символики. Публикация была сделана еще в 2014 году, когда студенту было 13 лет, однако сотрудники Центра по противодействию экстремизму обратили на нее внимание только сейчас.

В указанном отрывке из фильма нацист убивает еврея. Судья признал видеоролик пропагандирующим фашизм. По данным адвоката Алана Тедеева, в ближайшее время решение будет обжаловано в Верховном суде Северной Осетии.

«Мы надеялись, что суд примет во внимание совсем свежую поправку от 2 декабря 2019 года о том, что нацистскую символику и атрибуты запрещено распространять за исключением случаев, когда их демонстрация формирует негативное отношение к идеологии нацизма и не содержит признаков пропаганды», — заключил правозащитник.

Сам Гусоев выразил опасения, что этот инцидент может негативно повлиять на его карьеру. Молодой человек заявил, что намерен отстаивать свои права.

https://lenta.ru/news/2019/12/17/student/ — цинк

А как же демонстрация того же фильма по телеканалам? В списке экстремистских материалов министерства юстиции фильм также отсутствует.

По логике суда их тоже можно штрафовать, ведь там свастику демонстрируют во все поля, тем более ее отсутствие было бы странным, учитывая, что это фильм про нацистский концлагерь, который напрямую увязывает индустрию уничтожения людей с нацизмом.

PS. Сам фильм мне никогда особо не нравился, но это конечно не повод штрафовать за публикацию кадров из него.

Источник: Colonel Cassad

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