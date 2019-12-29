МИД объяснил назначение 42-го департамента

Новый – 42-й – департамент МИД РФ займется вопросами международной информационной безопасности. В частности, он будет курировать международно-политические аспекты использования интернета, сообщило министерство.

Внешнеполитическое ведомство напомнило в Facebook, что глава российского государства Владимир Путин подписал указ о создании 42-го департамента.

Новый департамент «будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности». В частности, речь идет о «борьбе с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях».

Функции 42-го департамента включают в себя наблюдение за работой соответствующих международных организаций и форумов. Кроме того, департамент будет «курировать работу в двустороннем формате» и «международно-политические аспекты использования интернета».

Также департаменту предстоит сформулировать предложения по развитию правовой базы в вопросах международного сотрудничества «в области информационной безопасности».

42-й департамент примет участие в определении «национальных мер по информационной безопасности в сфере международного сотрудничества».

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Последнее: Новый – 42-й – департамент МИД РФ займется вопросами международной информационной безопасности. В частности, он будет курировать международно-политические аспекты использования интернета, сообщило министерство. Внешнеполитическое ведомство напомнило в Facebook, что глава российского государства Владимир Путин подписал указ о создании 42-го департамента. Новый департамент «будет заниматься разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности». В […]