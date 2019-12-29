Мнение: Почему молчит @Beria? В Минске судят тех, кто выступал против интеграции

Добрый вечер, КОНТ!) Все понимаю, скоро Новый год и вам совсем не до политических новостей. Впрочем, сейчас не столько о них, сколько о том, как некоторые «писикоты» пытаются загадить головы своим читателям.

Итак, есть у нас на ресурсе некий @beria, которого очень сильно не устраивает то, что происходит между РБ и РФ. По его материалам очевидно желание вызвать бурление говен в националистической плоскости. Что, к сожалению, ему и удается, судя по некоторым комментариям.

Ну, да шут с ним. Позавчера в РБ прошли аресты самых отбитых шатателей, а @beria не появлялся с 25го — надеюсь, его тоже прихватили, если местный. Хотя, может он гугенот недобитый и просто отмечает… Тогда всё еще более понятно))

Так вот что реально происходило вчера в РБ:

Сегодня в Минске суды, как ожидается, вынесут свои решения в отношении более десятка человек за их участие в акциях протеста против интеграции с Россией. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». По общим подсчетам, за вчера и сегодня два десятка человек уже оштрафованы на 18 тысяч рублей(около 9000 баксов).

Напомним, 26 декабря в судах Минска (Московского и Советского районов) были назначены почти два десятка заседаний, а также одно в Витебске, где изучали протоколы на людей за их участие в массовых акциях против интеграции 7 и 8 декабря. Большинство наказали штрафами, но некоторым давали и сутки. Например, кроме штрафа в 50 базовых величин (1275 рублей) Елене Толстой назначили 5 суток ареста — за две акции. Такой же огромный штраф должны выплатить священник Виктор Ковальков, а также лидер БХД Павел Северинец и его соратник Дмитрий Казакевич. Самого Северинца после решения суда сразу же задержали и отвезли отбывать ранее назначенные 15 суток ареста.

Всего, по данным «Весны», вчера были приняты решения как минимум по 13 гражданам из 20, кому было назначено рассмотрение. По итогу будет взыскано штрафов на 415 базовых величин, то есть более чем на 10,5 тысячи рублей.

27 декабря суды в Минске продолжаются, претензии все те же. Назначены заседания как минимум по 13 гражданам в судах Первомайского, Партизанского и Октябрьского районов.

Пока все 10 человек, по которым уже принято решение, получили штрафы — кроме двух. Так, активиста Леонида Кулакова сначала наказали 10 сутками ареста за акцию 7 декабря, потом штрафом 50 базовых величин за 8 декабря. Более того, ожидается суд над ним за участие в протесте 20 декабря, за что милиция тоже составила протокол.

Позже объявили, что арестом на 15 суток наказан и активист движения Legalize Belarus Станислав Шашок. Его задержали накануне, за акцию протеста 20 декабря.

Выходит, сегодня уже вынесено штрафов на 295 базовых величин, то есть более чем на 7,5 тысячи рублей.

За два дня, по общим подсчетам, суды оштрафовали два десятка человек на общую сумму более 18 тысяч рублей.

Почему Beria умалчивает эти факты, если он взял на себя груз ответственности перед читателями рассказать о том, как белорусы не хотят интеграции и как власть этому способствует?

Почему он не рассказал о том, например, что через несколько месяцев будет отменен роуминг между двумя странами? И это среди прочего.

А лично мне интересно было бы узнать у белорусской оппозиции — а чего бы не выйти на митинги с требованием сохранить роуминг? А?

Как говорил кто-то из великих режиссеров — «Не верю твоей лжи, сука! Больше артистизма!»

Друзья, всех с наступающим! Берегите свой мозг от пропаганды!)

Источник: Конт

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Последнее: Добрый вечер, КОНТ!) Все понимаю, скоро Новый год и вам совсем не до политических новостей. Впрочем, сейчас не столько о них, сколько о том, как некоторые «писикоты» пытаются загадить головы своим читателям. Итак, есть у нас на ресурсе некий @beria, которого очень сильно не устраивает то, что происходит между РБ и РФ. По его материалам […]