Мнение: Как люди становятся злыми ублюдками

Меня давно разобрали на составляющие психоаналитики, православные пастыри-наставники и даже доморощенные психологини. Со мной тяжело. Во мне живет столько злобы, что мне очень сложно было с ней справиться. Я же 90-е годы очень тяжело прошел. И в 90-е всякое было. У меня и огнестрельные ранения и ножевые. И вообще, я всегда скрывал все, но тяжело было, когда все уехали за границу, а я остался тут один.

Вот следующий абзац написал — и вычеркнул. Цензура должна быть…

Мой ребенок родился только, когда мне было уже сорок, был и будет счастливым и добрым, папу считает самым добрым в мире. А у меня не получилось быть добрым. Я не добрый. Хотя ни разу даже не закричал на него.

По пунктам.

Мой биологический отец в 4 моих года "убил" маму. Ее спасли врачи. Он был убийцей и сгинул в тюрьмах. Я обозлился, потому что пока она была в больнице, он продал мою собаку. Она ему на хрен не нужна была.

В 6 лет меня избили на улице мальчишки лет 12. Отняли какую-то игрушку. Потом те же "старшаки" не давали нам в школе зайти в туалет, вытрясали мелочь, курили там и издевались над "мелкими". Кто-то легко это воспринимал. Я — нет. Я их всех запомнил. Ни одного не осталось сегодня.

Потом умерла моя прабабушка, с которой я раскладывал пасьянс и которую очень любил. Удар. Мир — злой.

Потом дед — который был для меня образцом мужчины, рак. Удар. Ничего не сделаешь. Дедушку не спасешь.

Потом мне изменила запросто так любимая девушка, с которой мы встречались со школы. И любовь была сумасшедшая. И как будто так и надо. "Я с ним еще раньше встречалась. Он летчик". Не простил. Хотя собирался жениться. Ушел. Злоба росла.

Потом я стал контролером, представьте себе, потом просто уже выворачивали карманы трудящимся, дальше — круче. Едем, помню, в лифте на второй этаж в обменник, который собирались вытрясти, а с нами в лифте точно такие же пацаны — тоже наметили. Они первыми успели. И стал я на время очень богатым ублюдком, который в своем старом спальном районе — Легенда, и все еще лет десять назад были уверены, что я умер давно. Сейчас, по-моему, новое поколение, никого не осталось. Почему во всех фильмах показывают четверку пацанов? В машину столько влезает? У меня было больше 40 бойцов. Собирались из местных подвальных качалок с трубами, цепями, самопальной оружейкой на стрелу по свистку. С блатными ужасная история вышла. Меня едва не похоронили. Не испугался. Понял. Такая жизнь не для меня. Быстро все закруглил. И с района свинтил.

И кто-то, может, сохранил бы себя, остался добрым, я не смог.

Меня очень многие люди считают добрейшим человеком. И я так себя сейчас веду. Давно. И я такой, наверное. Внешне — по крайней мере. Но злоба — она же никуда не делась. С ней бороться — всю жизнь. Я еще и очень интеллигентный, начитанный, эрудированный. Но когда понадобилось забирать долги несколько лет назад, мой друг, который знал, кем я был в 90-е, взял в Ивановскую область не кого-то, а именно меня с собой. Хотя все равно ничего не вышло. Мне еще и из травмата залепили, сломали ребра. И собак на нас натравили. И мы уехали. Потом другие люди приехали — и все забрали за долги — и дом, и ферму. А жене 14 лет назад один знакомый дядька говорит: "Хорошего фраера себе нашла". А я услышал. Чуть не налетел на него с кулаками.

Наверное, нельзя со мной жить. На работе, помнится, рассказываю, как люди шумели, я вышел — и мне прострелили ногу. Все смеются. История намеренно такая — с цензурой, смешная. И никто не спрашивает — а почему никто больше не приходил, и не шумел. Никогда. Ну вот так получилось.

Кто я такой, чтобы быть хорошим отцом, мужем? Никто. От меня всего можно ждать. Я скрытный и очень мрачный тип. Все правильно. Я все заслужил. Кого еще людям бояться, как не таких, как я? Фильм "Непрощенный" так нравится людям, потому что это правда же. Чистая правда.

Как и любовь — она такая, как будто ты на железных крюках висишь, и из тебя кровь медленно ножичком выпускает человеком с таким же "добрым" лицом, как у меня.

Откровений больше не будет. Семьи у меня тоже не будет. Да и зачем я кому-то нужен? Со своим высшим образованием, опытом ведения уличных боев, репортажей из Чечни, прочих горячих точек, работой в крупнейших ИТ-компаниях России, обилием знаний во всех областях, головой, которая все время работает, даже во сне, выстраивая схему за схемой, и абсолютно, судя по всему, психованный?..

Оригинал: https://rovego.livejournal.com…

Источник: Конт

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