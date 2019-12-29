В Штутгарте блогеры обнаружили секретный музей Porsche

29.12.2019, 7:04, Разное

Музей немецкого автоконцерна Porsche в Штутгарте содержит редчайшие модели вроде Porsche 901 и купе Porsche 959. Зарубежные блогеры сняли небольшое видео, во время которого увидели десятки машин бренда.
Маркетолог Porsche Бенджамин Марьянак пропустил блогеров в данное заведение, созданное «с нуля» буквально за несколько лет. Особенностью данного музея является то, что он регулярно меняется – в нём появляются новые экспонаты. Примечательно, что здесь можно найти транспортные средства буквально каждого поколения: есть прототипы, гоночные модель и даже Mercedes-Benz 500E, изготовленный специалистами Porsche. Далеко не каждая машина находилась в рабочем состоянии, из-за чего их пришлось восстанавливать длительное время.

Тем не менее, сейчас каждый пятый экспонат музея может быть взят в аренду на определенное время. Впрочем, этот показатель всё равно солидный, учитывая, что большая часть транспортных средств не имела допуска к дорогам общего пользования, подытожил Марьянак.



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Последнее: Музей немецкого автоконцерна Porsche в Штутгарте содержит редчайшие модели вроде Porsche 901 и купе Porsche 959. Зарубежные блогеры сняли небольшое видео, во время которого увидели десятки машин бренда. Маркетолог Porsche Бенджамин Марьянак пропустил блогеров в данное заведение, созданное «с нуля» буквально за несколько лет. Особенностью данного музея является то, что он регулярно меняется – в […]

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