Роскосмос «приоткрыл космические карты»

В 2020 году планируется совершить почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году, сообщил Роскосмос.

Ведущий Василий Кучушев в ходе трансляции на YouTube-канале «Роскосмос-ТВ» сообщил, что «в честь праздника» решили «немного приоткрыть космические карты» и рассказать о планах на 2020 год.

По его словам, «намечено почти в два раза больше космических пусков». В 2019 году их было 25, передает RT.





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Последнее: В 2020 году планируется совершить почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году, сообщил Роскосмос. Ведущий Василий Кучушев в ходе трансляции на YouTube-канале «Роскосмос-ТВ» сообщил, что «в честь праздника» решили «немного приоткрыть космические карты» и рассказать о планах на 2020 год. По его словам, «намечено почти в два раза больше космических […]