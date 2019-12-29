Роскосмос «приоткрыл космические карты»

29.12.2019, 6:37, Новости дня

В 2020 году планируется совершить почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году, сообщил Роскосмос.

Ведущий Василий Кучушев в ходе трансляции на YouTube-канале «Роскосмос-ТВ» сообщил, что «в честь праздника» решили «немного приоткрыть космические карты» и рассказать о планах на 2020 год. 

По его словам, «намечено почти в два раза больше космических пусков». В 2019 году их было 25, передает RT.



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Последнее: В 2020 году планируется совершить почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году, сообщил Роскосмос. Ведущий Василий Кучушев в ходе трансляции на YouTube-канале «Роскосмос-ТВ» сообщил, что «в честь праздника» решили «немного приоткрыть космические карты» и рассказать о планах на 2020 год.  По его словам, «намечено почти в два раза больше космических […]

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