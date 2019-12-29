Турция решила натравить на Хафтара боевиков из Сирии

Турция намерена направить в Ливию боевиков из Сирии, сообщили источники в сирийской оппозиции.
В Африне, Эр-Раи и Ахтарине созданы четыре центра для записи рекрутов. Боевиков, которые должны оказать поддержку ливийскому правительству национального согласия Фаиза Сараджа, отбирает бригада «Султана Мурада», состоящая из проживающих в Сирии этнических туркменов, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Хадас».
В Ливию уже прибыли 120 боевиков из Сирии. Всего Турция намерена мобилизовать 8 тыс. боевиков.
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