Египетский медик Ахмед Сабри назвал 12 преимуществ употребления йогурта перед сном

Египетский медик назвал преимущества употребления йогурта перед сном. Ахмед Сабри составил список из 12 пунктов, на которые стоит обратить внимание.

Специалист отметил пользу кисломолочного продукта, поскольку он помогает даже тем личностям, которые хотят сбросить вес. Йогурт обладает полезными бактериями и играет важную роль в работе пищеварительной системы, препятствуя вздутию живота. Среди других достоинств египетский медик назвал сжигание жира и укрепление мышц. Также ключевым бонусом употребления молочного изделия служит снижение возможности развития рака толстой кишки, так как наблюдается повышенная активность иммунной системы. Другим преимуществом употребления йогурта перед сном специалист считает нормализацию уровня холестерина в крови. Кроме этого, продукт борется с воспалительными процессами в организме.

Любители сладкого изделия защищены от проживания паразитов в ЖКТ, а людям с гипертонией он помогает снизить кровяное давление, при этом влияя на лучшее усвоение еды. Ахмед Сабри отметил, что продукт защищает стенки артерий от отложений на них холестерина, а это важно для сердца и главного органа ЦНС.

Йогурт снижает риск развития диареи, а еще он полезен людям, имеющим проблемы с печенью. Также продукт является мочегонным средством, очищающим почки и мочевой пузырь. При включении этого вида пищи в свой рацион человек получит качественный сон и улучшит состояние нервной системы.

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