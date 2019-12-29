Мнение: Американские ТНК и подоходный налог

Американские ТНК и подоходный налог

Корпорации США не платили подоходные налоги или получили возврат в 2018 году

379 крайне прибыльных корпорация из 500 в списке Fortune в США заплатили федеральных налогов в среднем 11,3% в 2018 году в результате закона О сокращении налогов и создании рабочих мест, подписанном президентом Трампом в декабре 2017 года. Этот факт – один из ключевых в отчете, опубликованном недавно неприбыльной организацией «Институт налогообложения и экономической политики» (ITEP).

В отчете также показано, что больше половины из этих 379 корпораций – 195 – заплатили меньше половины новой ставки налога на корпорации в 21%. 56 корпораций заплатили от нуля до 5% в 2018 году. 91 крайне прибыльная корпорация заплатила 0 или меньше (получила возврат) подоходного налога в 2018 году.

В отчете объясняется, что выплата налога на корпорации меньше 0 может произойти «потому, что корпорация получает возврат за переплаченные налоги и/или кредиты за прошлые годы и получает возврат денег из казначейства». В целом эти крайне прибыльные корпорации получили возврат налога на 6 290 миллионов долларов.

Налог на корпорации сократили до 21% — то есть на 40% с предыдущих 35%. То, что некоторые из самых прибыльных корпораций заплатили настолько меньше, чем уже урезанную ставку налога, произошло, по словам отчета «не случайно», в результате нарочно оставленных в законе 2017 года лазеек, влияющих на общую ставку налога.

Согласно данным ITEP, всего 25 корпораций получили больше половины федеральных налоговых субсидий за счет рабочего класса. Многие из этих 25 – финансовые гиганты, как банки JPMorgan Chase и Bank of America, и прочие монополии, как Wal-Mart, Comcast и AT&T.

Эти лазейки включают ускоренную амортизацию, позволяющую компаниям заранее списывать ожидаемый износ только что купленного оборудования, и специальные вычеты за акции, включенные в оплату управляющих.

Корпорации, которым позволили безнаказанно заплатить 0 или меньше федеральных налогов включают:

* Starbucks, которая получила 4 774 миллиона прибыли в 2018 году и получила 75 миллионов долларов возврата налогов, то есть заплатила минус 1,6% налога. Корпорация печально известна низким уровнем зарплаты, тяжелыми рабочими сменами и враждебными отношениями на рабочем месте.

Рабочий так описал свой опыт в Starbucks на сайте оценки рабочих мест indeed.com: «Ужасная компания, ужасное руководство, на зарплату не прожить, угрожают управляющим на местах, мешают им работать, и загребают как можно больше денег за счет безопасности и благополучия их работников и клиентов. Им на самом деле не нужны опытные сотрудники, им нужны только деньги».

* Amazon.com – 10 840 миллионов долларов прибыли и заплатила налогов минус 1,2% в 2018 году. Эта гигантская корпорация получила возврат налогов 29 миллионов в основном из-за лазейки в законе о налогах, касающейся получения акций компании для управляющих.

Глава Amazon Джефф Безос – богатейший человек в мире, его личное состояние – свыше 113 миллиардов. Эта монополистическая корпорация получает большую часть прибыли от сети оптовых складов по всему миру, где рабочие подвергаются жесточайшей эксплуатации под постоянной слежкой. За тяжелую физическую работу они получают едва достаточно, чтобы выжить. Многие рабочие Amazon – бездомные.

* FedEx – 2 310 миллионов долларов прибыли в 2018, заплатила налогов минус 4,6% и получила возврат 107 миллионов.

* General Motors – 4 320 миллионов долларов прибыли в 2018, возврат налогов – 104 миллиона, заплатила налогов минус 2,4%.

* United States Steel -прибыль 432 миллиона долларов, 40 миллионов возврата налогов, заплатила налогов минус 9,3%.

* Delta Airlines – 5 070 миллионов долларов прибыли, 187 миллионов возврата налогов, заплатила налогов минус 3,7%. Стюардессы, получившие серьезные производственные травмы не получают медицинской помощи, потому, что Delta использует страховую компанию Sedgwick, которая отказывает в выплате страховок.

Если бы 379 корпораций, о которых написано в докладе ITEP, платили бы хотя бы 21% налога, они бы были должны 73 900 миллионов долларов федеральному правительству США. Эта сумма больше, чем требуется для бесплатного образования студентов в не частных колледжах в США (70 миллиардов в год) и более чем вдвое больше, чем сумма, достаточная для того, чтобы прекратить голод во всем мире (30 миллиардов).

Джессика Гольдштейн

Перевод с английского с небольшими сокращениями выполнен читателем "Рупора Тоталитарной Пропаганды"

https://www.wsws.org/en/articles/2019/12/18/itep-d18.html — цинк

Источник: Colonel Cassad

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