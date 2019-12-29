Тодоренко прилюдно схватила Топалова за интимное место

29.12.2019, 5:44, Разное

Певец предстал перед поклонниками в образе сказочного волшебника Деда Мороза. Он облачился в голубую шубу, надел накладную бороду и взял в руки посох. Его же жена предпочла для себя более современный образ Снегурочки – она надела бирюзовое платье в пол.

Впрочем, как сообщает Пятый канал, пользователи Сети обратили внимание не столько на наряды знаменитостей, сколько на их позу. Так один из комментаторов ненавязчиво поинтересовался, а куда это Регина лезет: «Надеюсь, птица счастья клюнула меня. А куда тянется рука?»



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Последнее: Певец предстал перед поклонниками в образе сказочного волшебника Деда Мороза. Он облачился в голубую шубу, надел накладную бороду и взял в руки посох. Его же жена предпочла для себя более современный образ Снегурочки – она надела бирюзовое платье в пол. Впрочем, как сообщает Пятый канал, пользователи Сети обратили внимание не столько на наряды знаменитостей, сколько […]

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