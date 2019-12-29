Экс-глава МИД Латвии не увидел путей налаживания отношений с Россией

29.12.2019, 5:30, Новости дня

Латвия не может наладить отношения с Россией, так как у Риги нет собственной внешней политики, только политика ЕС и США, сообщил Янис Юрканс, который был первым главой МИД Латвии после обретения страной в 1991 году независимости.

Юрканс сказал, что «не видит никакой формулы» наладить отношения, так как у его страны «нет своей внешней политики», а политика ЕС и США – это «демонизация России».

По его мнению, Латвия будет «поддакивать» своим «союзникам», которые считают, что «Россия – это империя зла», передает РИА «Новости».

Он не ждет от Риги не то что «конкретных шагов» в нормализации отношений с Москвой, но даже изменения «риторики в сторону России».

Латвия является членом ЕС с 2004 года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Латвия не может наладить отношения с Россией, так как у Риги нет собственной внешней политики, только политика ЕС и США, сообщил Янис Юрканс, который был первым главой МИД Латвии после обретения страной в 1991 году независимости. Юрканс сказал, что «не видит никакой формулы» наладить отношения, так как у его страны «нет своей внешней политики», а […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика