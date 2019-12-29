Экс-глава МИД Латвии не увидел путей налаживания отношений с Россией

Латвия не может наладить отношения с Россией, так как у Риги нет собственной внешней политики, только политика ЕС и США, сообщил Янис Юрканс, который был первым главой МИД Латвии после обретения страной в 1991 году независимости.
Юрканс сказал, что «не видит никакой формулы» наладить отношения, так как у его страны «нет своей внешней политики», а политика ЕС и США – это «демонизация России».
По его мнению, Латвия будет «поддакивать» своим «союзникам», которые считают, что «Россия – это империя зла», передает РИА «Новости».
Он не ждет от Риги не то что «конкретных шагов» в нормализации отношений с Москвой, но даже изменения «риторики в сторону России».
Латвия является членом ЕС с 2004 года.
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Последнее: Латвия не может наладить отношения с Россией, так как у Риги нет собственной внешней политики, только политика ЕС и США, сообщил Янис Юрканс, который был первым главой МИД Латвии после обретения страной в 1991 году независимости. Юрканс сказал, что «не видит никакой формулы» наладить отношения, так как у его страны «нет своей внешней политики», а […]
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