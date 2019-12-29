«Губы дьявола» возглавили рейтинг самых ужасных бьюти-трендов уходящего года. Один из них, относящийся к фигуре бодибилдера в его женском варианте, сдает свои позиции, и в моде снова женственная фигура, другие же «украшения» лица продолжают свое существование в косметических салонах.

О сомнительной красоте рельефных мускулов эксперты неустанно предупреждают женщин. Кроме того, уход с арены борьбы за красоту этого способа привлечь внимание связан с длительными непростыми тренировками в спортзале, а часто и с применением гормональных препаратов. Скорее всего, оценка возможного риска для здоровья не позволила увлечению стать массовым, чего нельзя сказать о всевозможных ухищрениях, связанных с бровями и ресницами. Ушли в прошлое комки туши на главном атрибуте женской привлекательности, но желание сделать образ сексапильным остался, только теперь волосы наращивают или пересаживают с затылка.

Однако технология требует проверки на безопасность, поэтому воспользоваться накладными вариантами гораздо проще. Брови во времена «Служебного романа» выщипывались рейсфедером, и это тоже далекое прошлое. «Но это же больно!»— с ужасом воскликнула героиня Алисы Фрейндлих. Придется потерпеть и тем, кто хочет быть похожими на супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид. Однако косметологи разочаровывают, считая, что такая форма бровей на европейском типе лица будет выглядеть не очень естественно.

Вершиной же самого ужасного бьюти-тренда 2019 года стали «губы дьявола». Их творцом оказался отечественный косметолог без медицинского образования Емельян Брауде. Эксперты призывают не пытаться создать что-либо подобное: филлеры в губах такой формы приведут к их деформации. Исправить и вернуться к прежнему образу будет очень сложно.

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Последнее: «Губы дьявола» возглавили рейтинг самых ужасных бьюти-трендов уходящего года. Один из них, относящийся к фигуре бодибилдера в его женском варианте, сдает свои позиции, и в моде снова женственная фигура, другие же «украшения» лица продолжают свое существование в косметических салонах. О сомнительной красоте рельефных мускулов эксперты неустанно предупреждают женщин. Кроме того, уход с арены борьбы за […]