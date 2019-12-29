Внуков президента Эстонии отдали в русский детсад

29.12.2019, 4:30, Новости дня

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сообщила, что ее внуки посещают русский детский сад.

«Именно потому, что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на ETV+.

Кальюлайд «ценит языковое богатство» и считает, что в детстве нужно «освоить хотя бы еще один, а лучше – два языка». Президент Эстонии рассказала, что ее «младшие дети говорят на трех языках с детсадовского возраста».

Кальюлайд рассказала, что однажды ее сын пришел из школы и спросил: «Мама, почему в Эстонии плохо быть русским?». 

«Я вдруг осознала, что и я просто приняла образ мыслей некоторых людей в Эстонии: дескать, раз ты русский, то это плохо», – рассказала она.

По словам Кальюлайд, ее ребенок «был чистым листом, приехав в Эстонию из мультикультурной общины», так как сама она долгое время работала в Европейской счетной палате в Люксембурге. А в Эстонии «этот вопрос возник у него за какие-то два месяца».

«Значит, где-то это кроется. И значит, мы должны говорить об этом», – сказала она. 

Кальюлайд заявила, что искренне надеется на участие президента РФ Владимира Путина в работе VIII Всемирного конгресса финно-угорских народов 17-19 июня 2020 года в Тарту.

Напомним, Кальюлайд направила приглашение Путину на конгресс в Тарту. Глава правительства Эстонии Юри Ратас заявил о важности визита Путина в Тарту.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем президент Эстонии поддерживает прямой контакт с Кремлем.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Латвия не может наладить отношения с Россией, так как у Риги нет собственной внешней политики, только политика ЕС и США, сообщил Янис Юрканс, который был первым главой МИД Латвии после обретения страной в 1991 году независимости. Юрканс сказал, что «не видит никакой формулы» наладить отношения, так как у его страны «нет своей внешней политики», а […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика