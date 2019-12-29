Мнение: Трубу прорвало…

Об увольнении "главного борца с коррупцией"; на Украине.

Трубу прорвало…

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Романа Трубу. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте президента Украины.

"Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", — сказано в документе.

Следующим указом Зеленский назначил временно исполняющей обязанности главы ГБР Ирину Венедиктову.

Вроде как чисто техническое решение, вызванное попыткой «перезагрузки» ГБР. 3 декабря Верховная рада приняла в целом законопроект о внесении изменений в закон о Государственном бюро расследований, который предусматривает увольнение директора ГБР Романа Трубы и двух его заместителей. Никаких сенсаций, технические моменты.

Но чем плох Труба и почему его так неожиданно решили заменить депутатом, членом фракции «Слуга народа»? Понятно, что новый президент решил поставить на столь важную должность своего человека, но упрекнуть Трубу в нелояльности к Зеленскому нельзя ни при каких условиях. Нет, он старался абстрагироваться от политики, в этом и заключается суть работы в ГБР, но судя по его поступкам, Труба максимально прислушивался к советам, поступавшим из офиса президента Украины.

Учитывая тот факт, что так называемая перезагрузка ГБР носит сугубо административный характер, систематизируя управленческую деятельность и не меняя суть работы бюро, можно было бы и оставить Романа Трубу на должности, особенно учитывая его доклады о тысячах раскрытых дел. Конечно, недоброжелатели утверждают, что детальность ГБР была не настолько эффективной, насколько заявлял об этом Труба, а 66% всех раскрытых бюро дел – дела о самовольном оставлении воинской службы. Но кого этим удивишь на Украине? Пусть и не работает как должен, зато хоть не вредит. А Труба в его рвении бороться с коррупцией при необходимости мог бы завести уголовное дело даже на самого себя. Ну чем не примерный руководитель?

Но у истории с Трубой есть некие «скелеты в шкафу», которые и подтолкнули Зеленского к принятию решения, которое до недавнего времени больше устраивало депутатов от фракций «Европейская солидарность» и «Голос», чем депутатов от «Слуги народа». Все дело в том, что прошедшей осенью Трубу «прорвало». Он стал участником скандала, связанного с утечкой той информации, которую Зеленский предпочел бы не сообщать широкому кругу граждан.

19 ноября 2019 года в одном из каналов в мессенджере Telegram опубликовали несколько аудиозаписей, которые якобы сделаны в кабинете директора ГБР расследований Романа Трубы. Данный факт можно было бы пропустить мимо ушей, но месяцем ранее сам Роман Труба, не подозревая, как эффективно отработало найденное им устройство, продемонстрировал данный гаджет в сети Интернет, попутно сообщив о том, что нашел его у себя в рабочем кабинете. Однако он явно не подозревал, какие тайны «мадридского двора» всплывут на поверхность благодаря данной «невинной» безделушке.

За то время, которое прослушка находилась в кабинете главы ГБР, злоумышленникам удалось записать не только разговоры Романа Трубы с его непосредственными подчиненными, но и его беседы с Андреем Иосифовичем Богданом, главой офиса президента Украины, и его заместителем по фамилии Смирнов.

Нет, я нисколько не удивлен тому, что члены команды Владимира Зеленского активно рекомендовали Трубе «прессовать» Петра Порошенко, который усилиями главы ГБР стал фигурантом не одного десятка уголовных дел.

"Андрей Иосифович, я тебе обещаю, я все сделаю. Чтобы ты понял, у меня 25 следователей, я не могу всю страну ими перевернуть. Но это дело для нас приоритетное" – это Труба или человек с похожим голосом обещает Богдану подвести Порошено к некому «юридическому результату».

"Человек должен не вылазить с допросов… За***вать его, чтобы он ходил и ходил", – говорит голос, похожий на голос Смирнова. Затем добавляет: "Когда я с тобой встретился, я получил мандат от начальника". Как вы уже поняли, речь идет о необходимости максимально нагружать вниманием со стороны сотрудников ГБР бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Были еще и другие разговоры, касающиеся некоторых украинских политиков и предпринимателей, но они мало интересны широкой публике, так как имеют весьма специфический смысл, понятный только лицам, погруженным в детали возбужденных в их отношении уголовных дел.

Как говорил один мой хороший знакомый, сажают не за то, что украл, а за то, что попался. Труба попался. Попался на горячем. Теперь Порошенко вновь примерил на себя амплуа «жертвы режима» и требует возбудить в отношении Трубы и Богдана уголовные дела. Правда, прокуратура не спешит с выводами, так как «проверить подлинность записей не представляется возможным», а устройство, которым еще месяц назад тряс в прямом эфире Роман Труба, внезапно оказалось «утеряно». Но в любом случае Труба выбыл из команды только по причине того, что благодаря его оплошности населению Украины стало известно, что «охота» на Порошенко объявлена по распоряжению Владимира Зеленского. Это первое. И второе, и самое трагичное для карьеры Трубы откровение заключается в том, что независимость ГБР — это не более чем миф. Ну а если все карты вскрыты, зачем держать в руководстве бюро формально независимого человека, если можно отбросить ненужную конспирацию и оперативно трудоустроить свою соратницу, чья откровенная лояльность Зеленскому не будет восприниматься как нечто из рядя вон выходящее?

Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/ukraina/trubu-prorvalo-/ — цинк

Источник: Colonel Cassad

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Об увольнении "главного борца с коррупцией"; на Украине. Трубу прорвало… Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Романа Трубу. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте президента Украины. "Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований", — сказано в документе. Следующим указом Зеленский назначил временно исполняющей обязанности главы ГБР […]