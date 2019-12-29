Приложение Mir Pay может стать обязательным на локализованных в России устройствах

Российское приложение NFC Mir Pay, являющееся аналогом Samsung/Apple Pay может попасть в список обязательных к предварительной установке программ на девайсах, реализуемых в России. Данный вопрос обсуждался в рамках встречи рабочей группы ФАС.

Специалисты обсудили вероятность внедрения предустановки отечественного ПО вроде сервиса платежной системы «Мир» на зарубежные устройства, продающиеся на российском рынке. Стоит напомнить, что посредством приложения Mir Pay у пользователя появляется возможность для оплаты покупок благодаря своему гаджету. На сегодняшний день нет данных, внесен ли в список сервис «Привет, Мир!», где можно найти все промоакции платежной системы.

Как известно, законопроект об обязательной предварительной установке российских программ на зарубежных устройствах, продающихся в РФ, был принят несколько недель назад. Помимо смартфонов в этот список попали персональные компьютеры и смарт-телевизоры.

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Последнее: Российское приложение NFC Mir Pay, являющееся аналогом Samsung/Apple Pay может попасть в список обязательных к предварительной установке программ на девайсах, реализуемых в России. Данный вопрос обсуждался в рамках встречи рабочей группы ФАС. Специалисты обсудили вероятность внедрения предустановки отечественного ПО вроде сервиса платежной системы «Мир» на зарубежные устройства, продающиеся на российском рынке. Стоит напомнить, что посредством […]