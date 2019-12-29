Старый каламбурщик «ПЭ» (Часть 1)

Поручик Ржевский был известным мастером каламбуров. Дамы и барышни были без ума от его каламбуров и просто падали штабелями в его присутствии. Корнет Оболенский заметил эту особенность и не раскрывая своей цели, попросил поручика подарить ему какой-то оригинальный каламбур, на что хорошо подвыпивший поручик отреагировал мгновенно:

-Извольте-с: «Ты – г***он и ты – г***он, а я – виконт Де Бражелон!»

-Великолепно! Но вот как такое при дамах можно? У меня язык не повернется…

-Не отчаивайтесь. Просто нужно употребить бутылку шампанского, да не Артемовского, а Руанского, «Вдова Клико», например, и все наладится.

Корнет поблагодарил поручика и отправился на заправку шампанским. Он поспешно выпил бутылку, но еще не почувствовал нужной легкости и решил откушать еще одну бутыль, что поспешно и сделал. Но когда допивал вторую бутылку, первая резко дала о себе знать и он мгновенно стал вальяжным и раскованным. Встал, и постучав бокалом о бутылку, привлек общее внимание:

-Господа, а вот вам новый каламбур! Не помню, как там оно рифмуется, но смысл тот, что вы все тут пи***асы, а я – граф Монте Кристо.

Старинный гусарский анекдот.

Как сообщает польская пресса, в МИД Польши был вызван посол РФ в Польше Сергей Андреев, где ему была высказана позиция Польши по поводу недавнего пассажа Путина, относительно Польши и польской истории.

Тогда, войдя в свое обычное игривое настроение, когда он начинает рассказывать о половых органах бабушки или обрезании, Путин прошелся по исторической тематике и как обычно, его понесло. Случилось это на совещании с чинами министерства обороны РФ.

Речь идет о словах президента россии Владимира Путина, который назвал польского дипломата Юзефа Липского ублюдком и свиньей. Он обвинил Липского в ведении переговоров с Третьим Рейхом и в частности в том, что Липский одобрительно отзывался об антисемитской программе Рейха.

Дословно это выглядело так: «Он ублюдок и антисемитская свинья, иначе нельзя сказать».

В связи с этим, польские СМИ отмечают: «Это не первый случай, когда российский лидер манипулирует фактами и обманывает. Недавно он обвинил Польшу в разделении Чехословакии в 1938 году».

В общем, эти пассажи Путина говорят не только о том, что этот организм стремительно погружается в деменцию, но и показывает то, к чему приводит эксплуатация деформированной истории.

МИД Польши устроил россиянам небольшой ликбез, который, впрочем, там бесполезен, поскольку если там считают нормальным уничтожение собственного населения, исчисляемого десятками миллионов человек, то все остальное уже – мелочи. Важно то, что Путин делает этот бред не просто основой внешней политики, но и основанием для агрессивных действий.

Суть же слов и действий Путина и РФ в целом объясняется довольно просто.

В двух мировых войнах, империя и совок оказались в роли позорных клоунов, которые боятся даже собственной истории.

В первой войне россия вышла из коалиции союзников, обвалив тем самым второй фронт, а во второй – начала войну на стороне Германии.

Этот позор лежит на поверхности, и чтобы он стал не таким заметным, его пытаются залить килотоннами помоев и фекалий.

Впрочем, то же самое мы сейчас наблюдаем и у нас, когда трусы арестовывают и судят смельчаков. Почерк – один и тот же.

Тем интереснее текст заявления МИД и безусловно, он стоит того, чтобы его прочесть.

И здесь мы приводим его полностью.

(окончание следует)

Линия Обороны

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