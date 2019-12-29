Суд отпустил для обмена «беркутовцев», убивших Небесную Сотню: украинцы восстали (Видео)

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения на личные обязательства трем экс-беркутовцам, которые содержались под стражей — Олегу Янишевскому, Павлу Аброськину и Сергею Зинченко.

Соответствующее решение Апелляционный суд Киева вынес в субботу, рассмотрев жалобы адвокатов на изменение меры пресечения.

Тем временем активисты собираются под Лукьяновским СИЗО.

Участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Они разошлись на 9 выездов из изолятора. В свою очередь, спецназовцы собрались у нескольких выездов из СИЗО.

Также сообщается, что активисты не пропустили автозак, который хотел заехать на территорию СИЗО. Полицейские машины после этого заблокировали подъезд.

«Выглядит все так, что беркутов отпустят без приговора суда… Единственный выход – массово присутствовать под СИЗО и судом, в случае попытки вывезти оттуда этот биомусор. Под судом и в суде сейчас пару сотен человек. А вот кто готов за пару часов подтянуться на Дегтяревскую, 13 под Лукьяновское СИЗО? Ставьте плюсик в комментарий и готовьте теплые вещи и чай», — написал волонтер Роман Синицын.

В то же время, есть информация о том, что полиция вывезла спецтранспортом из Киевского апелляционного суда двух экс-беркутовцев, которые до решения суда в субботу не были под стражей.

«Кого везете?» — активісти блокують виїзд автозаків із Лукянівського СІЗО. Сьогодні суд може змінити запобіжний захід ексберкутівцям, яких звинувачують у вбивстві 48 людей на Інститутській у лютому 2014 pic.twitter.com/coeJglKiSq

— hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019

Роман Синицын пишет, что под судом произошла драка.

Несмотря на сопротивление активистов двух подозреваемых вывезли из суда.

«Двух беркутов с дракой вывезли из под суда. Встретимся под СИЗО, остальные трое там», — написал он.

Под СИЗО пришел и Сергей Притула:

Онлайн-трансляция происходящего под Лукьяновским СИЗО

Активісти блокують Лук’янівське СІЗО

Лук’янівське СІЗО, в якому перебувають звільнені судом ексберкутівці, блокують активісти — дивіться наживо

Posted by hromadske.ua on Saturday, December 28, 2019

Во время процесса стало известно о том, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров в рамках резонансного дела по экс-беркутовцам. После этого Алексей Донской, Игорь Земсков, Янис Симонов и Денис Иванов покинули зал суда.

Симонов отметил, что о постановлении про замену узнал только 28 декабря, а Донской попросил прощения у стороны потерпевших и суда.

«Перед тем, как покинуть зал, мы бы хотели извиниться перед потерпевшими и судом за эту ситуацию и сказать, что нам за все это очень-очень стыдно. Спасибо», – сказал он.

Кроме того, сторона обвинения зачитала требование Рябошапки об изменении меры пресечения, поскольку все фигуранты громкого расследования включены в списки на обмен.

Напомним, так называемая «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявляла, что семьи бывших спецназовцев «Беркута», а также фигурантов дела о событиях 2 мая в Одессе якобы самостоятельно попросили террористов «ДНР», чтобы те включили упомянутых лиц в списки на обмен пленными.

Справи Майдану

Cуд відпустив з-під варти ексберкутівців, яких звинувачують у розстрілах на Інститутській — вони перебувають у списках на обмін

Posted by hromadske.ua on Saturday, December 28, 2019

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