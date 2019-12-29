Мнение: О секретном «Плане Б» для Газпрома

Нельзя не признать, #США ввели свои новые #санкции против «Северного потока – 2» гроссмейстерски точно и мастерски удачно. Как раз в тот момент, когда все уверовали, что газопровод удастся достроить вопреки всему. Ведь одной его нитке осталось до золотого стыка всего 90 км, другой – чуть более 60 км. Готовность – 93%, все успокоились, и в этот момент последовал подлый удар. Причём такой, который заставил задаться вопросом, а сможет ли вообще #Россия реализовать этот проект в обозримом будущем?

Иначе говоря, есть ли у Газпрома «План Б»?

Сейчас всё мрачно. Как только президент США Дональд #Трамп подписал законопроект о военном бюджете на следующий год, в который входит и статья о санкциях против российского газопровода, работы по нему встали. Швейцарская компания Allseas, чьи суда занимались укладкой труб, практически сразу отказалась продолжать свою деятельность в Балтийском море. Хотя формально объявленные санкции ещё не действуют, подрядчики решили перестраховаться.

Чем может ответить Газпром?

«План А» – уговорить швейцарцев, либо завершить проект самостоятельно. Первое пока не реально, даже несмотря на разъяснения Госдепа #США, что #санкции станут актуальными только после 20 января. а со вторым есть проблемы. Даже если откинуть все аргументы про то, что единственное российское судно, «Академик Черский», которое теоретически может выполнять такие работы, в данный момент к ним не готово, а на переоснащение уйдут многие месяцы, если не годы, остаются две проблемы. Наименьшая в том, что «Академику» для строительства потребуется получить сертификаты, разрешения на работу сначала в датских водах, в эксклюзивной экономической зоне, затем в территориальных водах Германии, и это займёт какое-то время. А более серьёзная в том, что после начала работ автоматически под #санкции попадает сам Газпром.

Тогда каким мог бы в такой ситуации стать «План Б»?

Похоже, ходов и выходов у Газпрома не много. Единственным разумным вариантом остаётся смягчение недавних санкций, которого можно добиться путем переговоров с Вашингтоном. Аргументом в них могла бы стать пораженческая для России сделка о транзите газа между Газпромом и Украиной. Её детали были зафиксированы в тот же день, когда Дональд Трамп утвердил новые санкции, и это не совпадение.

Впрочем, такой лоббизм в американском парламенте требует денег и времени. Некоторые российские компании уже имеют некоторый опыт смягчения американских санкций. На для достижения этой цели им потребовались многие месяцы усилий и многозначные суммы в долларах. С другой стороны, Газпром – красная тряпка для многих американских политиков, которые считают его инструментом Кремля. На изменение такой позиции времени и денег потребуется больше.

Впрочем, быть может, ради такого лакомого куска американские конгрессмены и сенаторы и затеяли весь этот театр?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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