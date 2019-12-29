Наука: Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв

Среди бесчисленного множества разнообразных растений и животных, населяющих тропические леса Юго-Восточной Азии, существуют особенно примечательные экземпляры — "взрывающиеся муравьи". Специалисты прозвали так группу муравьёв за их уникальные оборонительные способности.

Стоит таким муравьям почуять опасность со стороны других насекомых, как они начинают активно разрывать брюшную стенку. Такое самопожертвование приводит к неминуемой смерти, но в результате "взрыва" из их увеличенных желёз высвобождается липкая и токсичная жидкость. Такая "химическая атака" помогает либо убить, либо задержать врага.

Не секрет, что муравьи способны на удивительное просоциальное поведение: нести пропитание сородичам и спасать покалеченных бойцов с поля боя. Но с точки зрения самопожертвования ни один муравей не идёт ни в какое сравнение со "взрывающимися" бойцами. Эти муравьи готовы отдать свою жизнь ради спасения колонии.

Специалисты называют такое поведение "аутотизом" (autothysis), что означает "самопожертвование". Это суицидальное поведение, которое было задокументировано у некоторых термитов.

Примечательно, что учёные знают о подобном специфическом поведении муравьёв уже более ста лет. Специалисты идентифицировали в первой половине прошлого столетия несколько видов, и для их описания была создана новая видовая группа Colobopsis cylindrica, больше известная как "взрывающиеся муравьи". Однако, как это ни странно, после 1935 года исследователи не выявили ни одного нового вида из-за недостатка доказательств.

Четыре года назад международная группа учёных из Австрии, Таиланда и Брунея решила получше изучить таких насекомых и их фантастический механизм самопожертвования.

Недавно энтомологи, ботаники, микробиологи и химики завершили подробный обзор загадочных муравьёв, обнаружив 15 отдельных "взрывающихся" видов, в том числе один совершенно новый для науки.

Новый вид получил название Colobopsis explodens, но учёные больше любят его называть "жёлтой слизью" из-за его ярко-жёлтой секреции.

Новый муравей был также выбран в качестве модельного вида группы, поскольку учёные сочли его "особенно склонным к самопожертвованию, когда ему угрожают вражеские членистоногие, а также назойливые исследователи".

Быть "образцовым видом" означает, что муравей будет служить важной точкой отсчёта в будущих исследованиях взрывающихся сородичей. По словам авторов работы, на сегодняшний день готовятся публикации, касающиеся их поведения, химического профиля, микробиологии, анатомии и эволюции. Кроме того, ожидается, что в скором времени будет описано ещё несколько новых видов этих насекомых.

В то время как "взрываться" – это прерогатива мелких рабочих, у других каст также имеются свои особенности. Например, у крупных рабочих есть большая голова, используемая для физического заграждения входа в гнёзда, если на них нападают злоумышленники.

По мнению учёных, это невероятно интересные муравьи, и предстоит ещё провести много исследований, чтобы узнать о них больше информации. Новая статья, опубликованная в научном издании ZooKeys, закладывает основу для будущих работ, уверены исследователи.

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