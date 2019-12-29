Не генералы, а тиф, чума и дизентерия предрешали исход многих военных кампаний

Военные медики США — об инфекционных болезнях в 40-й армии в Афгане.
Медицинское обеспечение в локальных войнах: Эпидемиологические уроки Советско-Афганской войны
Лестер Грау
Майор Вильям Джоргенсен
Центр анализа зарубежных вооруженных сил, Форт Ливенворс, Канзас, 1995 год.
Армии и болезни шли нога в ногу на протяжении всей истории военных конфликтов. Смертность от болезней зачастую превышала смертность на поле боя. Тиф, чума, холера и дизентерия, а не генералы, предрешали исход многих военных кампаний. В Крымскую войну 1853–1856 годов потери французов составили 309 000, из них было госпитализировано примерно 50 000 тысяч по ранению и 150 000 — по болезни. Русская армия потеряла 37 000 солдат на поле боя и 322 000 — из-за болезней (из них более 30 000 умерло). Развитие уровня медицины и прививки значительно сократили боевые потери из-за болезней, тем не менее болезни продолжают подрывать боеспособность современных армий. Опыт Советской армии в Афганистане иллюстрировал роль профилактической медицины и полевой гигиены в поддержании здоровья вооруженных сил в непривычном климате.
Из 620 000 отслуживших в Афганистане 2,33 % (14 453) погибли в боевых действиях, умерли от ран, болезней и несчастных случаев. Уровень госпитализации во время афганской кампании, однако, был весьма значительным: 489 685 госпитализированных (75,76 % от всех служивших). Из них 53 753 (11,44 %) ранены или травмированы и 415 932 (88,56 %) госпитализированы из-за серьезных заболеваний. Инфекционный гепатит был причиной в 115 308 случаях, остальные — чума, малярия, холера, дифтерия, дизентерия, ревматизм, воспаление легких, тиф и сердечные заболевания.
ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОВЕТСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В АФГАНИСТАНЕ И ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Категория заболеваний
Афганистан (1980–1988)
ВОВ (1941–1945).
Инфекционные болезни
56,50 %
35,27 %
Недостаток витаминов
0,09 %
4,98 %
Раковые заболевания и опухоли
0,26 %
0,41 %
Психиатрические расстройства
2,21 %
4,58 %
Глазные болезни
0,93 %
2,34 %
Ухо, горло, нос
0,97 %
1,61 %
Болезни легких
4,10 %
7,93 %
Сердечно-сосудистой системы
1,80 %
6,46 %
Пищеварительной системы
3,90 %
13,88 %
Урология
1,30 %
3,11 %
Кровеносной системы
0,02 %
0,12 %
Костно-мышечной системы
2,10 %
1,39 %
Дерматология
9,90 %
7,67 %
Отравления
0,13 %
0,63 %
Бытовой травматизм
15,10 %
8,62 %
Другое
0,60 %
1,00 %
Всего
100 %
100 %
На протяжении всего пребывания 40-й армии в Афганистане более четверти личного состава было постоянно небоеспособно по причине инфекционных заболеваний. Осенью 1981 года вся 5-я мотострелковая дивизия стала небоеспособной, когда более трех тысяч человек одновременно заболели гепатитом, включая командира дивизии, большинство штаба и двоих из четырех командиров полков.
Несмотря на усилия медицинских профилактических групп, госпиталей и служб по очистке воды, распространение инфекционных заболеваний не было поставлено под контроль. Основные причины: недостаток чистой питьевой воды, недостаточное внимание к гигиене в полевых условиях, низкий уровень гигиены поваров, недостаточная борьба со вшами и крысами, неполноценное питание. Отдельно стоит упомянуть снабжение солдат нижним бельем и военной формой. Солдатам Советской армии выдавалось три комплекта нижнего белья. Теоретически солдаты носили один комплект, второй находился в батальонной службе материального обеспечения и третий — в прачечной. Нижнее белье должно было меняться один раз в неделю, но из-за нехватки и перебоев в снабжении солдаты зачастую носили один комплект белья на протяжении нескольких месяцев. Ситуация с военной формой была ненамного лучше. Солдатам выдавался один комплект полевой формы и одна пара обуви на шесть месяцев.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Источник: Новая газета
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