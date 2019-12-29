Не генералы, а тиф, чума и дизентерия предрешали исход многих военных кампаний

Военные медики США — об инфекционных болезнях в 40-й армии в Афгане.

Медицинское обеспечение в локальных войнах: Эпидемиологические уроки Советско-Афганской войны

Лестер Грау

Майор Вильям Джоргенсен

Центр анализа зарубежных вооруженных сил, Форт Ливенворс, Канзас, 1995 год.

Армии и болезни шли нога в ногу на протяжении всей истории военных конфликтов. Смертность от болезней зачастую превышала смертность на поле боя. Тиф, чума, холера и дизентерия, а не генералы, предрешали исход многих военных кампаний. В Крымскую войну 1853–1856 годов потери французов составили 309 000, из них было госпитализировано примерно 50 000 тысяч по ранению и 150 000 — по болезни. Русская армия потеряла 37 000 солдат на поле боя и 322 000 — из-за болезней (из них более 30 000 умерло). Развитие уровня медицины и прививки значительно сократили боевые потери из-за болезней, тем не менее болезни продолжают подрывать боеспособность современных армий. Опыт Советской армии в Афганистане иллюстрировал роль профилактической медицины и полевой гигиены в поддержании здоровья вооруженных сил в непривычном климате.

Из 620 000 отслуживших в Афганистане 2,33 % (14 453) погибли в боевых действиях, умерли от ран, болезней и несчастных случаев. Уровень госпитализации во время афганской кампании, однако, был весьма значительным: 489 685 госпитализированных (75,76 % от всех служивших). Из них 53 753 (11,44 %) ранены или травмированы и 415 932 (88,56 %) госпитализированы из-за серьезных заболеваний. Инфекционный гепатит был причиной в 115 308 случаях, остальные — чума, малярия, холера, дифтерия, дизентерия, ревматизм, воспаление легких, тиф и сердечные заболевания.

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОВЕТСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В АФГАНИСТАНЕ И ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Категория заболеваний

Афганистан (1980–1988)

ВОВ (1941–1945).

Инфекционные болезни

56,50 %

35,27 %

Недостаток витаминов

0,09 %

4,98 %

Раковые заболевания и опухоли

0,26 %

0,41 %

Психиатрические расстройства

2,21 %

4,58 %

Глазные болезни

0,93 %

2,34 %

Ухо, горло, нос

0,97 %

1,61 %

Болезни легких

4,10 %

7,93 %

Сердечно-сосудистой системы

1,80 %

6,46 %

Пищеварительной системы

3,90 %

13,88 %

Урология

1,30 %

3,11 %

Кровеносной системы

0,02 %

0,12 %

Костно-мышечной системы

2,10 %

1,39 %

Дерматология

9,90 %

7,67 %

Отравления

0,13 %

0,63 %

Бытовой травматизм

15,10 %

8,62 %

Другое

0,60 %

1,00 %

Всего

100 %

100 %

На протяжении всего пребывания 40-й армии в Афганистане более четверти личного состава было постоянно небоеспособно по причине инфекционных заболеваний. Осенью 1981 года вся 5-я мотострелковая дивизия стала небоеспособной, когда более трех тысяч человек одновременно заболели гепатитом, включая командира дивизии, большинство штаба и двоих из четырех командиров полков.

Несмотря на усилия медицинских профилактических групп, госпиталей и служб по очистке воды, распространение инфекционных заболеваний не было поставлено под контроль. Основные причины: недостаток чистой питьевой воды, недостаточное внимание к гигиене в полевых условиях, низкий уровень гигиены поваров, недостаточная борьба со вшами и крысами, неполноценное питание. Отдельно стоит упомянуть снабжение солдат нижним бельем и военной формой. Солдатам Советской армии выдавалось три комплекта нижнего белья. Теоретически солдаты носили один комплект, второй находился в батальонной службе материального обеспечения и третий — в прачечной. Нижнее белье должно было меняться один раз в неделю, но из-за нехватки и перебоев в снабжении солдаты зачастую носили один комплект белья на протяжении нескольких месяцев. Ситуация с военной формой была ненамного лучше. Солдатам выдавался один комплект полевой формы и одна пара обуви на шесть месяцев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Военные медики США — об инфекционных болезнях в 40-й армии в Афгане. Медицинское обеспечение в локальных войнах: Эпидемиологические уроки Советско-Афганской войны Лестер ГрауМайор Вильям ДжоргенсенЦентр анализа зарубежных вооруженных сил, Форт Ливенворс, Канзас, 1995 год. Армии и болезни шли нога в ногу на протяжении всей истории военных конфликтов. Смертность от болезней зачастую превышала смертность на поле […]