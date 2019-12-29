Молодежная сборная РФ по хоккею отказалась жать руку капитану команды Канады

29.12.2019, 3:26, Новости дня

Игроки сборной РФ по хоккею после победы над командой Канады на молодежном чемпионате мира не стали пожимать руку капитану канадцев Баррету Хэйтону.

Поскольку победу одержала команда России, то был исполнен российский гимн, во время которого Хэйтон не снял шлем, пишет «Чемпионат».

Россияне во время исполнения гимна указали судьям на поведение канадца, а капитан сборной РФ Григорий Денисенко даже поехал в сторону соперников. Денисенко остановили судьи.

Напомним, сборная РФ победила со счетом 6:0. Никогда прежде российской молодежной сборной по хоккею не удавалось так крупно разгромить канадцев на ЧМ.

Barrett Hayton didn't remove his helmet for the Russian anthem and Russia's players were not pleased about itpic.twitter.com/thv5tCj82F

— TSN (@TSN_Sports) December 28, 2019



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