Самыми дорогими Instagram-блогерами стали Роналду и Месси

Издание Daily Mail опубликовало список самых высокооплачиваемых Instagram-блогеров мира за 2019 год.

Список возглавил португальский футболист Криштиану Роналду. С помощью блога он заработал около 47,8 млн долларов, рекламируя спортивную одежду, парфюм и косметические средства, передает РЕН ТВ.

У него насчитали 49 рекламных постов, каждый из которых стоит около 975 тыс. долларов, пишет «Комсомольская правда».

Второе место также занял футболист. Аргентинец Лионель Месси за год с помощью блога заработал 23,3 млн долларов. Он рекламировал товары Adidas, ювелирного бренда Jacob & Co. и чиспы Lays. За год он сделал 36 рекламных постов.

Американская супермодель Кендалл Дженнер из семейства Кардашьян заняла третье место. За год она получила 15,9 млн долларов.

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