Мнение: Зона бедствия

Дефицит воды в Крыму усугубляется. В связи с перекрытием Крымского канала единственным ресурсом пополнения подземных водоносных горизонтов остаются лишь осадки. В 19 году количество осадков резко сократилось в связи с тяжелой засухой. За последние 4 месяца года их выпало на треть меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом Крым ведет масштабное жилищное строительство. Власть в центре проводит политику замещения потенциально нелояльного населения Крыма, которое осознало, что реальность путинской России выглядит вблизи совсем иначе, чем издалека. Соответственно, в Крыму наблюдается резкий рост населения за счет приезжих.

Возникают "ножницы" — рост численности населения и увеличение дефицита воды. При этом качество питьевой воды неуклонно падает.

Север и центр Крыма быстро превращаются в зону экологического бедствия, а ряд районов уже перешли в разряд зон откровенных экологических катастроф — в первую очередь Армянск, где крайне малое количество воды отбирается полностью на нужды завода "Титан".

Власть очевидно не имеет системного решения проблемы. Во всяком случае тот факт, что она динамично усугубляется, может говорить лишь о том, что пока понимания этого решения нет

Источник: Эль Мюрид

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