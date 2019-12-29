Эксперты назвали самые популярные марки грузовиков в России в 2019 году

Аналитики авторынка РФ изучили спрос на транспортные средства в стране. По результатам исследования эксперты назвали наиболее популярные у россиян грузовые автомобили в 2019 г.

Всего, как свидетельствует «Автостат», состоянием на 1 июля 2019 года в стране насчитывалось более 3,76 миллиона грузовых автомобилей. Самым востребованным транспортным средством для перевозки грузов с давних пор и поныне остается грузовой автомобиль «КамАЗ», на территории Российской Федерации сейчас насчитывается порядка 918 тысяч таких моделей.

Серебро в рейтинге занимает «ГАЗ», который эксплуатируют в стране в количестве немногим более 732 тысячи экземпляров. Почти такой же разрыв между вторым и третьим местом, на котором находится «ЗИЛ» с численностью в почти 508 тысяч единиц. Также в ТОП-10 попали «МАЗ» и «Урал» с результатами в 291 и 174 тысячи соответственно.

Вторую пятерку наиболее популярных в РФ грузовиков открывает «САЗ» с почти 167 тысячами машин, за ним следует Volvo с 102 тысячами, остальные места в списке также достались автомашинам зарубежных производителей, MAN, Scania и Mercedes-Benz с 95, 85 и 16 тысячами эксплуатируемых машин. Между тем на 52,4 миллиона автомобилей в РФ приходится только порядка 16 % грузовиков, остальные же представляют всевозможные модификации легкового транспорта.

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