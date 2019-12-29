Мнение: Проблема №1. Тоже сказочная.

«Сейчас один из главных вопросов – это закредитованность предприятий ОПК», — сказал Путин на своей пресс-конференции.

Вот так. Закредитованность населения его не волнует, в вот в оборонке — да. Может потому, что оборонкой командует один из старинных путинских дружбанов, еще по ГДР, — Чемезов (на 📸 ), а вот с доходов населения никакой его старинный друг не зарабатывает?

Вообще, кто-то может объяснить такой парадокс: по рассказам Путина на пресс-конференции Россия вложила 3 трлн руб. в обновление производственной базы оборонки. И на обновленной базе оборонка пришла к тому, что при портфеле кредитов около 2 трлн руб, треть (700 млрд) — проблемные, и вице-премьер Борисов требует их списания. Что за такую передовую промышленность мы создали, что она генерирует одни убытки?

И почему президент не проявляет недовольства, головы ответственных не летят? Наоборот, он поручает в течение недели «развязать этот узел»…

И вот уже ответственные (Борисов) спешат заявить о том, что правительство вместе с ЦБ разработало рыночные механизмы для решения проблемы. Что это за рыночные механизмы? Их два: докапитализация предприятий оборонки и реструктуризация кредитов на льготных условиях. Что в них «рыночного», позвольте спросить? Все за счет госбюджета или госбанков…

А как бы было замечательно, если бы такую же прыть и настойчивость наши власти проявляли в решении задачи №1 (https://t.me/SerpomPo/4894)— повышении доходов населения… Почему-то — нет.

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Источник: СерпомПо

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