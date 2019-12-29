Мнение: Декоммунизация оливье

Лишь победив тяжелое наследие СССР в виде оливье, Украина сможет войти в семью цивилизованных европейских народов.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Лишь победив тяжелое наследие СССР в виде оливье, Украина сможет войти в семью цивилизованных европейских народов. Источник: Colonel Cassad
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Какая прелесть!»: Тимати умилил народ снимком с малышом / 16 декабря
- Анастасия Волочкова чуть не разбилась во время выступления / 18 декабря
- Мнение: Письмо: «Не думала, что могу так ревновать» / 10 апреля
- Макс Покровский высказался о деградации российской нации / 6 декабря
- Светлана Крючкова пережила клиническую смерть в ходе операции / 16 декабря
- Портрет изучен: Как будет вести себя Путин с Зеленским / 24 ноября
- Названы главные приметы и запреты високосного 2020 года / 7 декабря
- Наука: Обнаруженный в организме ядовитых змей белок будет бороться с супербактериями / 27 ноября