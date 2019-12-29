Мнение: Декоммунизация оливье

Лишь победив тяжелое наследие СССР в виде оливье, Украина сможет войти в семью цивилизованных европейских народов.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Лишь победив тяжелое наследие СССР в виде оливье, Украина сможет войти в семью цивилизованных европейских народов. Источник: Colonel Cassad