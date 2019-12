Астронавт NASA Кох установила рекорд пребывания женщины в космосе

Астронавт NASA Кристина Кох установила новый рекорд по количеству времени, проведенному женщиной в космосе. Об этом американское космическое агентство проинформировало в Instagram.

«Астронавт Кристина Кох сегодня, 28 декабря, установила рекорд для самого длинного одиночного космического полета женщины, превысив прежний рекорд в 288 дней, установленный Пегги Уитсон из NASA. Ее длительная миссия помогает нам научиться поддерживать здоровье астронавтов для исследований дальнего космоса, в том числе Луны и Марса», – сказано в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

It’s a new day. It’s a new dawn. * * Astronaut Christina Koch (@Astro_Christina) sets a record today, Dec. 28, for the longest single spaceflight by a woman, eclipsing the former record of 288 days set by Peggy Whitson of @nasaastronauts. Her long-duration mission is helping us learn how to keep astronauts healthy for deep space exploration to the Moon and Mars. * * #CongratsChristina on reaching new heights! Swipe left to see a few photos Christina captured from her vantage point aboard the @iss. * * #NASA #Space #BreakingRecords #WhoRunTheWorld

Публикация от NASA (@nasa) 28 Дек 2019 в 8:01 PST

Инженер-электрик из США Кох находится на Международной космической станции (МКС) с 14 марта. Изначально планировалось, что она пробудет на орбите Земли шесть месяцев, но впоследствии ее миссию продлили до февраля 2020 года. В общей сложности Кох должна пробыть на МКС 328 дней.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Астронавт NASA Кристина Кох установила новый рекорд по количеству времени, проведенному женщиной в космосе. Об этом американское космическое агентство проинформировало в Instagram. «Астронавт Кристина Кох сегодня, 28 декабря, установила рекорд для самого длинного одиночного космического полета женщины, превысив прежний рекорд в 288 дней, установленный Пегги Уитсон из NASA. Ее длительная миссия помогает нам научиться поддерживать здоровье […]