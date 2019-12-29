Мнение: Письмо: «Тут я был любовником немного лучше»

Письмо для вашего самостоятельного разбора.

arkad1y91

Здравствуйте уважаемая, Эволюция.

Спасибо Вам за блог и за возможность попасть на разбор. Читаю Ваши труды больше года. Начал прокачивать ресурсы, но все еще чувствую большие дырки в границах и решето.

Надеюсь попасть к Вам на разбор.

С Л мы познакомились в Тиндере в конце января. Общение вначале было сухим в сети и через какое-то время мы встретились погулять. Я взял на свидание собаку, немного погуляли в парке, пообщались и переместились в эспрессо-бар. У меня открылось решето о разводе, о бывшей и годовщина смерти друга детства тоже была в это вплетена. Начал вспоминать тупые истории с «района». Л, как и я развелись примерно в один и тот же момент. Мы оба работает в ИТ, у нее ОЗ даже больше моей — хорошо за собой следит, имеет должность выше, очень модно одевается.

Через какое-то время мы с ней пошли в кино и после провожая я ее поцеловал возле ее подъезда. Я обратил внимания, что она как будто куда-то торопилась и боялась, перед кем-то быть застигнутой врасплох. Как потом оказалось был ухажер, который за ней бегал какой-то период.

После этого я не помню, чтобы мы гуляли. Общение было вялое. У меня в этот период была любовница Н — девушка старше на 5 лет, при этом жила в соседнем доме с Л. С Н я не видел будущего. Она хороший человек, который многого в жизни достиг, имеет хорошие связи, МС по гимнастике, машина, квартира, руководитель в турфирме при консульстве, красивая фигура. Но когда вопрос дошел до того, кто мы — я сказал, что любовники и другого не вижу. Она побесилась, и потом извинилась и приняла все. Но спустя время уже расстались, точнее я отморозился.

Примерно в этот период начинаю заниматься в зале и прокачивать ресурсы. У меня бывает, что видя девушку, я понимаю, что она будет моей. В зале увидел девушку, нашел ее в инсте, начал лайкать фотки и реагировать на истории. В итоге вытащил на свидание. При первом свидании мы много гуляли, общались, смеялись, пили вино в винном ресторане и говорили много о вине. Тут у меня не было решета, на щипцы не реагировал. После первого свидания провел домой и поцеловал в щечку, хотя видел, что есть возможность на нормальный такой поцелуй. Потом было второе, где я уже почувствовал, что пора целовать. Примерно после четырех свидания как-то вечером она сбрасывает картинку с вином. Я предложил куда-нибудь выбраться на вино, но уже было поздно и заведения закрывались, я предложил ко мне, так как у меня как раз было неплохое вино в холодильнике. В итоге я даже не успел свой бокал попробовать — во время начала поцелуя перевернули его и пришлось вытирать ковер. Я предложил переместиться в комнату, она: «вот мы сейчас переспим и из этого ничего не будет и этим все закончится». Я подумал: «Боже, какая мудрая девушка. Повезет же кому-то». Я не понимаю, как она могла понять, что я плохой любовник за эти 90 секунд?

Еще примерно в этот же период знакомлюсь в Тиндере с Н2 — художница, фотограф. Младше меня лет на 5-6. У меня какая-то страсть к людям творческих профессий. Она очень веселая и милая. Много улыбались, шутили. Как-то выбрались в бар с моим другом и его знакомой. Мой друг по ОЗ выше меня — хорошо играет на гитаре, лучше границы, имидж. Я многому у него научился. На разнице наших ОЗ Н2 начала засматриваться на друга. Я на какой-то период остановил с ней общение и через время встретились гуляли, и во время шуток она как-то близко подошла, и я говорю, что она очень близко, еще полшага и будем целоваться. Посмеялись, но шагу назад и вперед не сделала. Потом вечером предложил куда-нибудь выйти. было холодно гулять, и она сказал, что ей не хочется. Я предложил у меня посидеть, попить вина и посмотреть кино и она согласилась. Когда я за ней приехал на машине, то заметил, как от нее пахнет и что она только с душа. В итоге был секс. Тут я был любовником чуть лучше, но после этого никто не проявлял инициативу и общение сошло на привет-пока.

С Л время от времени переписывались, все время находились причины переносить свидание. В один из весенних дней очень потеплело. Мы должны были встретиться чуть позже, но я уговорил в этот вечер встретиться и поехать пить вино к морю, так как потом холодает. Я взял бокалы, вино, закуски, пледы и мы сидели на пляже, общались. У меня решето было меньше. Я не торопился лезть с поцелуями, но под конец вечера мы начали обниматься от холода и поцеловались. С ее стороны появился интерес, я почувствовал, что моя СЗ начинает расти. Когда мы уезжали с пляжа, она сказал, что сегодня не поедет ко мне. Я не настаивал. Видел, что ей интересно и понимал, что это вопрос времени. Договорились встретиться через пару дней. Мы пошли в винный ресторан, пили, общались и поехали к ней. В этот раз я хотел чувствовать власть, страсть. У меня не получалось закончить долго и я утолял ее голод. На тот момент у меня был пик в развитии имиджа, я нарастил мышцы. Тогда машина была в длительном ремонте, и мы ездили к друг-другу на ночевки. Был баланс, хотя мы не говорили о том, что мы встречаемся. У каждого было много свободы. Я гулял с друзьями, но уже понимал, что секс с другой — для меня измена. Корона сокровища в этот период хорошо росла. Мог выбраться с другом в бар и собакой. В баре не проявляя активности, переброситься парой фраз с кем-то, и уйти с двумя новыми знакомствами. Как-то выбирали мне футболку, я переодевался перед Л и она сказала, что я хорошо подкачался и ее заводит моя накаченная грудь. К сожалению потом я приболел и пришлось остановить тренировки.

Лето проходило отлично, мы катались на великах мы планировали поездку в августе в Румынию. В конце июля у меня начался конфликт с СТО, где раскрылось мое решето при Л. Они очень долго делали и качество было не очень. Пришлось ехать на другой машине, которую хотел продавать. Еще было немного решета в сторону моих родных, что тоже меня не красило. Кога я ездил за машиной в другой город, оставлял ей свою собаку. После возвращения в общении она упоминала о том, что мой пацан очень активный, в отличии от мопса. Я спросил, как зовут хозяина мопса. Она засмущалась и поняла, что тут я ее подловил и все вижу. Обычно собачники знакомятся кличками собак. После долгого общения уже идет знакомство хозяев.

Мы ездили к морю за город на дикий пляж, там я читал ей книжку вслух, она мило дремала у меня на плече и я был самый счастливый мужчина.

Перед поездкой в Румынию к ней в гости приехала ее коллега с другого города. Они работали у подруги тети в доме, где бассей, фоткались и выставляли красивейшие фотки в инсту. Потом они ушли в легкий загул. Как-то я с ними пошел по барам. В одном из баров к ее подруге подошел какой-то парень схватил за шею и начал что-то говорить. Я помню, что у подруги вроде был парень и это меня возмутило. Хотел сначала отогнать, но потом увидел по реакции подруги, что ей нравится. Я не понял этого, потом был момент где подруга с ним целовалась. Я не понимал, что происходит и мне это не нравилось. Л объяснила, что у подруги трудные отношения с ее парнем и это норм. Потом мы пошли в другой бар, где присоединился их коллега, мы пили общались, но от увиденного остался осадок. В итоге я с ними еще погулял, и ушел домой, так как хотел спать, а они продолжили — бар, потом домой вернулись без коллеги под утро и поехали на пляж, где немного поспали и вернулись домой по отдельности.

Потом был разговор, когда подруга уехала. Л сказал мне, что они планируют поехать на Шри-Ланку поработать на 3 месяца удаленно. Хоть и мы не обсуждали нас, но в этот момент, я сказал, что это меня оскорбляет, и как она, так и я — ждать не буду так долго в только начинающихся отношениях и предложил сразу разойтись. С ее стороны не было предложения и мне поехать. Поездка в Румынию оказалась под вопросом. Я вывалил решето и зашел как училка объясняя все с агрессией и пеной у рта. Меня это очень задело — я понимал, что теплые страны, тусовки и все не серьезно. В итоге уже не помню как, но мы сошлись с инициативой с ее стороны.

Поездка меня сблизила с Л. У нее намного лучше границы. В путешествии не возникало проблем. Она оплатила практически все жилье нам, я же взял расходы за бензин, еду, развлечения. Был момент не приятный с жильем, когда Л забронировала на букинге, мы приехали в город в 11, а квартира оказалась занята, она немного расстроилась, но сказали, что деньги вернут и мы сняли другую. Ей было больше обидно, что нужно искать новую и ехать к ней. В ней не было решета и она смешно обижается. В этот момент видно, что эмоции не берут верх над ней нею, и она в задумчивости, как решить проблему. И не наступает никогда на чужие границы. В этом много мудрости и силы. Обратно я ехал за рулем больше 20 часов за один заход. когда пересекли границу, понял что хочу спать. подремал часок и доехал уже более-менее восстановившись. Она была в шоке, как и ее друзья. Я положил это в копилку

После возвращения у меня гостили мама, мамин мужчина, младший брат. Я их познакомил, мы ходили в кафе и мило общались. В период, когда были родные — я жил у нее. Потом был ее день рождение. Я люблю дарить все в шуточной форме. Приехал после полуночи с красной тачкой-кравчучкой, с которой ходят на рынок, цветами и в тачке был сам подарок. У каждой красивой девочки должна быть красная тачка. Я помогал ей с организацией ДР, мы хорошо погуляли. Приехали ее друзья с разных городов. Было очень душевно: шашлыки возле моря, танцы под музыку от колонки.

В конце сентября я уехал в родной город на пару дней на годовщину смерти отчима, родного отца младшего брата. Я собрался с братьями младшими(еще один младше, двоюродный) и мы пошли в бар, много общались. Мои отношения с родным братом очень улучшились и мы сидели общались, веселились. Отношения с родными очень улучшились после изучения Ваших статей. Для меня семья — все. И я за это очень Вам благодарен. Для меня огромное счастье обнимать младшего брата и говорить ему, что горжусь им и люблю, и слышать то же в ответ. В баре было пару смешных ситуаций, когда одна девушка, старше меня кучу раз подходил подкурить сигарету, сама начала знакомство, а потом демонстративно долго уезжала, а другая, младше, подошла ко мне и сказала, что я ей понравился, она никогда так не знакомилась и дала мне свой номер телефона.

После приезда, во время тренировки по борьбе получаю травму плеча, и приходится забыть о зале и борьбе. Я стал больше времени проводить у Л и начал чувствовать, как ухожу в минус. Первое, что я заметил — моя квартира стала обрастать легким срачем. По сути это стала будка для собаки. Если раньше она приезжала чаще всего на выходные, то сейчас и на выходных мы тусили у нее. Я понял, что начался дисбаланс. Начал возвращать квартире начальный вид, возвращать работу над имиджем. Как-то попросил ее сделать мне массаж — она отказала, мол устала. Я уже начал понимать, что тут уже дисбаланс

В один из дней мы ночевали у меня, я сутра предложил съезжаться, на что услышал, что ей страшно, у нее есть страхи прошлого и она не уверена. В этот день она пошла после работы с коллегами по барам. Сказав, что они будут примерно до 10 вечера, я предложил после ее отвезти домой. Они загуляли дольше, я предложил, чтобы она ехала ко мне, так как я хочу почитать книгу и выпить вина. Я чувствовал, что штурман, после утреннего разговора, во мне проснулся. Мне не хотелось в этот день ее видеть, и, позже, я предложил ей поехать домой, а не оставаться у меня. Она спросила почему, и я ответил, что она гуляет с пацанами по барам в позднее время и я злюсь. Она ответила пикой с акцентом на “пацанами”. Хотя обы женаты. В итоге мы рассорились. На следующий день, мы встретились с ее инициативы поговорить. Я сказал, что я уже готов двигаться дальше, но то, что ее сдерживает прошлое, она не видит смысла съезжаться — для меня значит, что будущего нет. Я понимал, что я уже готов к чему-то серьезному и с такой ситуацией — семьи не будет. В итоге через 3 часа она набрала, и сказала, что будет у меня ночевать на выходных, что понимает, как я ей дорог. Я быстро сдался от этого корма и все вернулось в русло, где мой минус начал расти еще больше.

Было знакомство с ее родителями у ее брата. Мы хорошо посидели за столом, пообщались и вернувшись домой, она расплакалась и сказала, что теряет себя, не знает, что хочет и т.д. Это тоже дало мне понять, что она и не сильно хотела этого знакомства и это давит на нее. Плюс вырос уже хорошо и он начинает давить на нее.

Я начал смещать свой фокус обратно в имидж и здоровье, начал восстанавливаться в зале, но в среднем ходил 2 раза в неделю. Много времени проводил у нее, началась аддикция к ней.

В начале декабря, когда мы проснулись у меня, она рассказала, что ей приснился странный сон с бывшим и мной. Что он врывается в ее квартиру, где мы с ней и начинается конфликт. Я тогда ничего не отреагировал. С бывшей женой из-за снов о бывшем начались очень серьезные проблемы и это была моя боль, о которой она знала. В этот день у меня был корпоратив, и по пути домой я созвонился с ней, и в общении наехал на нее, что она мне такое рассказала, и что это боль для меня. Под алкоголем разговор закончился не очень приятно. На следующий день мы не переписывались до вечера, у меня дико болела голова и вечером я валялся дома. Хотел ей написать, извиниться за наезд, и что не прав, но корона требовала крови. Она начала писать первой о том, что ей обидно, что я снова ее бросил и ей снова больно. В этот момент, я осознал, что я просто ее мучаю, и она этого не заслуживает. Понял, что мой момент с извинениями профукал и дальше только хуже будет. В этот момент, я понял, что с нас хватит. Я отвечал сухо, хотя понимал, что я ее не бросал, но жестко наехал. Это был неуважительный холодный душ.

В итоге на следующий день в общении вечером она сказала, что я не прав, что бросил ее через сообщения. Я ей сказал, что и не хотел бросать, и если бы захотел это сделать — сделал бы лично. Она писала, что хочет быть рядом с мужчиной, которому будет доверять и в котором будет уверена. В итоге поехал к ней домой. Мы общались, я видел, как ей больно, мне было обидно за все. Я объяснял, что очень она мне дорога и что уважаю ее. В итоге — помирились, но оказалось, что она уже рассказала всем родным за день. В этот момент я понял, что конец — вопрос времени. Я должен был ехать на этой недели на лыжи, а через неделю — она в Барселону. От лыж я отказался, так как тепло и нет снега. В четверг она уехала в столицу, и жила у подруг пару дней перед вылетом. В один из вечером пишет мне — спокойно ночи. Общаемся в переписке и тут она набирает, я слышу шум, она в баре. Она говорит, что она в караоке с подругой. Я немного был удивлен. Потом улетела в Барселону. На мои сообщения отвечает через раз, хотя я пишу редко. Она чаще сама пишет, и звонит. Она гуляет с подругой и я не хочу им мешать. На фразы, что скучаю, что жду — никакого ответа. Щипцы делают свое дело. Понимаю, что приехали. Уже сам спросил, скучает ли она. Снова корона нажал и баги пошли из ушей: обвинения, ссоры, обвинения за старое, за высмеивания моих уходов. Ночью написал сообщение ненужного коврика: что извиняюсь, что дорога, что люблю, что не хочу терять. И вишенкой на торте, что буду меняться в лучшую сторону, чтобы она мной гордилась.

Ночью не спал, с утра увидел, что она прочитала сообщение. Понимаю, что это уже the end. Нужно восстановить сон, все-таки вернуться хотя бы в бокс и не пропускать зал.

Источник: Эволюция

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Письмо для вашего самостоятельного разбора. arkad1y91 Здравствуйте уважаемая, Эволюция. Спасибо Вам за блог и за возможность попасть на разбор. Читаю Ваши труды больше года. Начал прокачивать ресурсы, но все еще чувствую большие дырки в границах и решето. Надеюсь попасть к Вам на разбор. С Л мы познакомились в Тиндере в конце января. Общение вначале было […]