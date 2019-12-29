Партия Трампа решила извлечь выгоду из процедуры импичмента

Республиканская партия США надеется, что инициированная демократами процедура импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа, позволит вернуть контроль над Палатой представителей Конгресса, сообщают СМИ.

Республиканцы остались довольны защитой Трампа при утверждении обвинительного заключения против него в Палате представителей, которую сейчас контролируют демократы, передает ТАСС со ссылкой на Hill.

Республиканская партия хочет применить опробованные методы на выборах 2020 года. Ей требуется получить дополнительно 20 мест в нижней палате парламента.

Издание пишет, что «многое будет зависеть от президентских выборов». Возможное переизбрание Трампа должно будет «в какой-то степени облегчить задачу». Hill заявляет, что у Трампа «низкие рейтинги, но он вновь может победить через коллегию выборщиков».

Представитель Национального республиканского комитета Майкл Макадамс считает, что демократам в голосовавших за Трампа округах будет трудно объяснить, почему они выступили против президента. По его мнению, Демократическая партия оказалась «в неловкой ситуации», учитывая, что контролируемый республиканцами Сенат настроен против импичмента.





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