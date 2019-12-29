CNEWS — Депардье исполнил французский хит 70-х на русском в дуэте с российской певицей

Французский актер Жерар Депардье записал в дуэте с российской певицей Зарой знаменитую композицию 70-х годов «Paroles, Paroles…», пишет CNEWS. Как передаёт издание, на видео из студии звукозаписи можно увидеть, как артист читает текст песни на русском языке.



Reuters

Французский актёр Жерар Депардье, получивший российское гражданство и всё ещё пользующийся в РФ большой популярностью, записал в дуэте с российской певицей Зарой композицию «Paroles, Paroles…», ставшую известной в исполнении Далиды и Алена Делона в 1973 году, пишет CNews.

Увидеть и услышать, как актёр произносит слова песни на русском языке можно в акккаунте Зары в Instagram, насчитывающем 1,5 миллионов подписчиков.





Посмотреть эту публикацию в Instagram

















Готовим с моим дорогим другом Жераром Депардьё кое-что интересное в новогодние праздники для вас! #GérardDepardieu

Публикация от ZARA (@zara_music) 25 Дек 2019 в 9:53 PST

Как сообщается, опубликованное 25 декабря видео из студии звукозаписи набрало уже 140 тыс. просмотров в социальной сети. При этом дата выхода альбома Зары, на котором можно будеть услышать песню, остаётся неизвестной.

Как напоминает издание, Депардье, ставший обладателем российского паспорта в 2013 году, регулярно приезжает в Россию, участвует во множестве российских проектов и даже запустил собственную марку продуктов питания. В скором времени он также исполнит роль Леонида Брежнева в польском фильме.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В конце прошлого года эстонской оборонной компании Milrem Robotics угрожало закрытие, однако сегодня она находится в шаге от того, чтобы возглавить проект по разработке беспилотных роботов в Европе. Как передаёт ERR, сухопутные беспилотные аппараты уже хорошо зарекомендовали себя в составе эстонского миротворческого контингента в Мали, а также на международных учениях. Если безопасность в интернете зависит […]