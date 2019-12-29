Les Echos — искусственный интеллект — новое поле для сотрудничества России и Франции

Россия и Франция при поддержке Кремля и Елисейского дворца намерены развивать партнёрство в сфере искусственного интеллекта, пишет Les Echos. По словам издания, лидеры отрасли во Франции видят в российском рынке большой потенциал и уверены в возможности сотрудничества с Россией, основанного на доверии.
Reuters
Новая область потенциального партнёрства между Россией и Францией далека от традиционных сфер сотрудничества двух стран — речь идёт об их сближении в отрасли новых технологий при поддержке Кремля и Елисейского дворца, пишкт Les Echos.
Французская компания Linagora подписала контракт с российским предприятием Nanosemantics в целях разработки совместной дорожной карты в области исследований и разработки искусственного интеллекта.
Как пояснил президент Linagora и один из инициаторов партнёрства двух стран в сфере высоких технологий Александр Запольский, «Linagora и Nanosemantics — два чемпиона в области открытого программного обеспечения, пользующиеся поддержкой своих правительств». «Мы будем делиться результатами своих исследований для разработки сервисов голосовой помощи, независимых от американских лидеров отрасли», — заметил Запольский.
При этом французские власти подчеркнули, что обмен технолгиями должен происходить в условиях полной прозрачности и единого представления о свободе интернета и кибербезопасности.
По убеждению Запольского, во Франции существует множество фантазий в отношении России. «Нужно развеять туман в отношении российского рынка», — считает он. С этим мнением согласен и президент группы Generix, недавно открывшей филиал в Москве, Жан-Шарль Деконник. «Нужно быть прагматичными. Холодная война уже кончилась», — признаётся французский специалист по инновационным решениям в логистической сфере. «Франция и РФ — две нации, превосходно разбирающиеся в математике. В сфере искусственного интеллекта мы должны сотрудничать», — уверен Деконник.
Расширяться на российский рынок планирует в ближайшее время и французский телекоммуникационный оператор Sigfox. По словам будущего главы московского офиса компании Эрика Бриссе, русские и французы могут сотрудничать в сфере высоких технологий, не боясь друг друга.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Россия и Франция при поддержке Кремля и Елисейского дворца намерены развивать партнёрство в сфере искусственного интеллекта, пишет Les Echos. По словам издания, лидеры отрасли во Франции видят в российском рынке большой потенциал и уверены в возможности сотрудничества с Россией, основанного на доверии. Reuters Новая область потенциального партнёрства между Россией и Францией далека от традиционных сфер […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Кулеба сообщил, что водителя другого автомобиля, который попал в ДТП, уже выписали из больницы / 28 ноября
- От главы МИД Чехии потребовали отставки за отказ поддержать Россию в ООН / 24 декабря
- Украина по внешним займам в 2020 году должна будет выплатить около $6 млрд – Рожкова / 26 декабря
- Искусствовед рассказал о длительном конфликте между музеями РФ и США / 4 декабря
- Пенсионерка из Петербурга обняла Путина / 27 ноября
- На Донбассе украинский военный получил боевую травму / 27 ноября
- В штабе Трампа отказали журналистам Bloomberg в аккредитации / 3 декабря
- Эксперт: Ситуация на Донбассе остается самой острой проблемой европейской безопасности / 7 декабря