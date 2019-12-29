Les Echos — искусственный интеллект — новое поле для сотрудничества России и Франции

Россия и Франция при поддержке Кремля и Елисейского дворца намерены развивать партнёрство в сфере искусственного интеллекта, пишет Les Echos. По словам издания, лидеры отрасли во Франции видят в российском рынке большой потенциал и уверены в возможности сотрудничества с Россией, основанного на доверии.



Reuters

Новая область потенциального партнёрства между Россией и Францией далека от традиционных сфер сотрудничества двух стран — речь идёт об их сближении в отрасли новых технологий при поддержке Кремля и Елисейского дворца, пишкт Les Echos.

Французская компания Linagora подписала контракт с российским предприятием Nanosemantics в целях разработки совместной дорожной карты в области исследований и разработки искусственного интеллекта.

Как пояснил президент Linagora и один из инициаторов партнёрства двух стран в сфере высоких технологий Александр Запольский, «Linagora и Nanosemantics — два чемпиона в области открытого программного обеспечения, пользующиеся поддержкой своих правительств». «Мы будем делиться результатами своих исследований для разработки сервисов голосовой помощи, независимых от американских лидеров отрасли», — заметил Запольский.

При этом французские власти подчеркнули, что обмен технолгиями должен происходить в условиях полной прозрачности и единого представления о свободе интернета и кибербезопасности.

По убеждению Запольского, во Франции существует множество фантазий в отношении России. «Нужно развеять туман в отношении российского рынка», — считает он. С этим мнением согласен и президент группы Generix, недавно открывшей филиал в Москве, Жан-Шарль Деконник. «Нужно быть прагматичными. Холодная война уже кончилась», — признаётся французский специалист по инновационным решениям в логистической сфере. «Франция и РФ — две нации, превосходно разбирающиеся в математике. В сфере искусственного интеллекта мы должны сотрудничать», — уверен Деконник.

Расширяться на российский рынок планирует в ближайшее время и французский телекоммуникационный оператор Sigfox. По словам будущего главы московского офиса компании Эрика Бриссе, русские и французы могут сотрудничать в сфере высоких технологий, не боясь друг друга.

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Последнее: Россия и Франция при поддержке Кремля и Елисейского дворца намерены развивать партнёрство в сфере искусственного интеллекта, пишет Les Echos. По словам издания, лидеры отрасли во Франции видят в российском рынке большой потенциал и уверены в возможности сотрудничества с Россией, основанного на доверии. Reuters Новая область потенциального партнёрства между Россией и Францией далека от традиционных сфер […]