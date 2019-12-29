Нацбанк впервые выиграл суд по определению компаний, связанных с «ПриватБанком» до его национализации

Национальный банк Украины 10 декабря выиграл суд по определению компаний, связанных с «ПриватБанком» перед его национализацией. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Окружной административный суд Киева отказал ООО «Самтек-Сервис», который требовал признать противоправным и отменить решение Нацбанка о признании компании связанным лицом.

Решение о признании «Самтек-Сервис» связанным лицом было принято комиссией НБУ 13 декабря 2016 года. В дальнейшем средства, которые находились на счетах компании в банке, были обменены Уполномоченным Фонда гарантирования вкладов физлиц на акции дополнительной эмиссии и проданы государству в процессе выведения «ПриватБанка» с рынка.

Свое решение суд аргументировал тем, что у НБУ есть полномочия по принятию таких решений и «Самтем-Сервис» является связанным с «Приватбанком» лицом, о чем последний регулярно сообщал в Нацбанк.

В НБУ надеются, что указанную судебную практику используют при рассмотрении жалоб о связанности с «ПриватБанком». На данный момент в НБУ подали более 40 таких исков.

«ПриватБанк» был национализирован 19 декабря 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн.

В августе 2019 года в НБУ сообщали, что в судах рассматривается около 270 дел, связанных с «ПриватБанком». Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

11 декабря Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №2571 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы». Правительство предлагает дополнить Кодекс административного судопроизводства нормой, которая запретит возвращать банк прежним владельцам в случае отмены решения о национализации финучреждения. Это, в частности, сделает невозможным возврат «ПриватБанка» Коломойскому.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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