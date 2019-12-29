Коболев о переговорах с «Газпромом»: Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений нет

По состоянию на 28 декабря, на газовых переговорах Украины с Россией есть прогресс, но нет согласованных документов. Об этом сообщил в Facebook глава НАК «Нафтогаз України» Андрей Коболев.
«Последние несколько дней наша команда работала с россиянами над согласованием текстов договоров на выполнение подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нет», – написал он.
Коболев объяснил, что стороны работают над межоператорским соглашением между оператором газотранспортной системы Украины и «Газпромом»; договором об организации транзита газа между «Нафтогазом» и «Газпромом»; а также мировым соглашением, которым «Нафтогаз» и «Газпром» признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года.
«Отказаться от своих судебных претензий мы готовы только взамен на что-то равноценное», – подчеркнул глава «Нафтогазу».
Он отметил, что на переговорах не обсуждают судебные иски по захвату активов «Нафтогазу» в Крыму, обязательность прямых закупок у «Газпрома», штрафы Антимонопольного комитета Украины, так называемый «долг Януковича» и другие вопросы, не связанные с газом.
Останні декілька днів наша команда працювала з росіянами над узгодженням текстів угод на виконання підписаного в Мінську…
Posted by Andriy Kobolyev on Laupäev, 28. detsember 2019
Переговоры по согласованию контракта на транзит российского газа через Украину с 2020 года, которые начались 26 декабря в Вене, могут затянуться до 29 декабря, сообщал 28 декабря глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.
27 декабря Кабинет Министров Украины одобрил проект мирового соглашения между Украиной и «Газпромом».
«Газпром» выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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