Наука: «Нейронный светофор» поможет понять болезнь Паркинсона

Новый метод прижизненной идентификации активности нейронов, чем-то напоминающий светофор, создали нейробиологи из Национального института наук о связи здоровья и окружающей среды, входящего в Национальные институты здоровья США.

Микрофотография, демонстрирующая поведение дофаминовых нейронов мышиного стриатума во время начала движения или остановки движения

Новый метод дает возможность не только увидеть нейроны в действии, но и определить их тип и разобраться в некоторых деталях болезни Паркинсона. Результаты работы нейробиологов опубликованы в журнале Neuron.

Метод получил название спектрально разрешенной волоконной фотометрии (SRFP). В качестве примера авторы показали согласованную работу различных типов дофаминовых рецепторов в движении мышей.

Исследователями двигало не простое любопытство: такая работа позволит лучше понять двигательные нарушения, возникающие при болезни Паркинсона: как известно, основные моторные патологии при этом заболевании (тремор, мышечная ригидность и потеря контроля над движениями) возникают на фоне поражения дофаминергической системы.

Что удалось узнать из опытов на мышах? Во время начала и продолжения движения более активны в мозге D1-нейроны, которые напрямую контролируют движение, а при активации нейронов D2 (клетки, оказывающие на двигательную активность косвенное влияние) животное останавливалось. Это оказалось возможным при помощи мечения разных типов нейронов разными флуоресцентными белками – красным и зеленым. Получилось похоже на светофор.

Таким образом исследовательской группе удалось подтвердить гипотезу о том, что моторные нарушения возникают в результате сбоя нормальной дофаминергической передачи. Ранее обоснованно утверждать это было невозможно – даже электрофизиологические методы позволяли лишь установить активность отдельных клеток, но не позволяли понять, к какому типу они относятся.

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