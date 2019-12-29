Число массовых убийств в США в 2019 году достигло рекордного уровня за 50 лет

В 2019 году в США произошло свыше 40 массовых убийств, это рекордный показатель за 50 лет, следует из базы данных, сформированной СМИ и Северо-Восточным университетом.

В создании базы данных приняли участие USA Today и Associated Press, передает РИА «Новости».

За 2019 год в США произошло 41 массовое убийство. Число жертв в каждом случае было не менее четырех человек. Погибли 210 человек. В 33 случаях использовалось огнестрельное оружие.

Большинство преступлений не совершались в общественных местах, а потому получили слабое освещение в СМИ. Чаще всего убийства были связаны с семейными ссорами, наркотиками и бандитизмом. Кроме того, часто недовольные чем-то люди нападали на коллег или родственников.

USA Today пишет, что нередко мотивы преступлений оставались неустановленными.

При этом больше всего жертв оказалось в Калифорнии, где действуют одни из самых строгих законов об оружии.

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Последнее: В 2019 году в США произошло свыше 40 массовых убийств, это рекордный показатель за 50 лет, следует из базы данных, сформированной СМИ и Северо-Восточным университетом. В создании базы данных приняли участие USA Today и Associated Press, передает РИА «Новости». За 2019 год в США произошло 41 массовое убийство. Число жертв в каждом случае было не […]