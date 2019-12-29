Мод для The Witcher 3 принесет в популярную игру более реалистичный геймплей

Популярная игра The Witcher 3 получила новый мод, разработанный одним из ее фанатов. Дополнение, как свидетельствуют пользователи, позволило разнообразить ее более реалистичным гемплеем.
Новая модификация получила название Redux и уже выложена автором в свободном доступе на интернет-ресурсе Nexus Mods. Вносимые изменения в «Ведьмак-3» добавили больше реализма в процесс игры. Для разработки собственного мода автор серьезно поработал над системой прокачки персонажей.
В дополнении они получили новую систему навыков, при этом копить их стало сложнее, а потерять, наоборот, легче. Это придает игровому процессу больше динамики, и вернет мотивацию развиваться выше тридцатого уровня игры. Стоит отметить, что в предыдущих дополнительных модулях это было практически бессмысленным занятием.
Кроме того, в новинке невозможно будет употреблять одновременно большое количество эликсиров, а адреналин станет основой для развития. Есть в инновации и ряд других привлекательных для поклонников игры особенностей. Все их можно уже сейчас загрузить из Сети, после чего остается только наслаждаться реалистичным и увлекательным игровым процессом.
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Последнее: Популярная игра The Witcher 3 получила новый мод, разработанный одним из ее фанатов. Дополнение, как свидетельствуют пользователи, позволило разнообразить ее более реалистичным гемплеем. Новая модификация получила название Redux и уже выложена автором в свободном доступе на интернет-ресурсе Nexus Mods. Вносимые изменения в «Ведьмак-3» добавили больше реализма в процесс игры. Для разработки собственного мода автор серьезно […]
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