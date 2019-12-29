Судебное разбирательство в деле освобожденных экс-беркутовцев будет продолжено – ГПУ

Дело об убийстве на Евромайдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что обвиняемых экс-сотрудников спецподразделения «Беркут» отпустили под личное обязательство. Об этом 28 декабря заявили в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ).

«После изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности, прибывать по первому вызову суда. В случае невыполнения обвиняемыми обязанностей и установления обстоятельств, что обвиняемые скрываются от суда с целью уклонения от уголовной ответственности, судом будет принято решение об объявлении их в розыск», – сказано в сообщении.

В ГПУ отметили, что «после объявления обвиняемых в межгосударственный и (или) международный розыск может быть принято решение об осуществлении заочного уголовного производства».

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил под личное обязательство экс-беркутовцев Александра Маринченко (у него был круглосуточный домашний арест), Сергея Тамтуру (находился под ночным домашним арестом), а также содержавшихся под стражей Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского.

Прокурор в ходе слушаний зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором говорится, что экс-беркутовцы включены в списки на обмен с ОРДЛО. В заседании принимала участие новая группа прокуроров, назначенных гРябошапкой.

Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. По этому делу в марте – апреле 2014 года были задержаны бойцы «черной роты» «Беркута» Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того как суд освободил Садовника из-под стражи, он скрылся. 23 февраля 2015 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Тамтура и Маринченко. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – Янишевский.

После встречи «Нормандской четверки» в Париже в декабре стало известно, что Украина и ОРДЛО до конца года могут провести обмен удерживаемыми лицами. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что это может произойти 29 декабря.

Террористы «ДНР» подтвердили, что предварительная дата обмена – 29 декабря, он может пройти по формуле «87 на 55».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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