Сын-фрик Яковлевой превратился в героиню «Ведьмака»

29.12.2019, 1:42, Разное

В кадре Шальных предстал перед поклонниками с огромными подбородком. Сын Яковлевой решил не откладывать дело «в долгий ящик» и пройти еще одну процедуру по удалению рисунков на лице прямо перед новогодними праздниками. В результате воздействия лазером на кожу у молодого человека начался отек нижней части лица, однако это вполне себе нормально.

Подбородок Дениса распух настолько, что парень едва ли в состоянии шевелить губами. Впрочем, это не помешало ему пошутить и заодно подколоть поклонников «Ведьмака». В своем инстаграм-аккаунте сын актрисы подписал свое фото, опубликованное в разделе сториз так.

«Смарите я йенифер научите меня магии!» (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – подколол поклонников знаменитой вселенной молодой человек. Текст он дополнил забавным смайликом в виде кошачьей мордочки, смеющейся до слез.

Стоит заметить, что удалять рисунки с тела гораздо больнее, чем их наносить.
Тем более, что Денис чистит от татуировок очень чувствительную зону, где расположено много нервных окончаний. Он с
трудом выдерживает мучительную обработку лазером, но намерен продолжать, чтобы наконец
стереть надоевшие черные изображения с лица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Денис Шальных (@tdbndie) 26 Дек 2019 в 11:20 PST



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Северный магнитный полюс Земли медленно перемещался из канадской Арктики в сторону РФ с 1831 года, однако в последнее время скорость его смещения резко возросла. Как пишет CNN, если инверсия магнитного поля Земли произойдёт в ближайшие десятилетия, люди смогут увидеть её воздействие на навигационные системы, спутники и коммуникации. Reuters В отличие от географических полюсов магнитные полюса […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика