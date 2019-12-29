В Волынской области мужчина открыл стрельбу в частном отделении почтовой связи

В Волынской области 27 декабря мужчина открыл стрельбу в частном отделении почтовой связи. В результате сотрудник учреждения получил ранение. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Волынской области.
Пострадавшего госпитализировали, но его жизни ничего не угрожает. После инцидента в Волынской области ввели спецоперацию для поиска нападавшего.
По подозрению в разбойном нападении с проникновением в помещение (ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса) 28 декабря был задержан 55-летний житель Луцка. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.
Во время обысков у него нашли вещественные доказательства совершения нападения.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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