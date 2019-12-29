Мнение: Почему газовики России и Украины застряли в Вене?

В столице Австрии спокойно, комфортно, удобно… . Поэтому меня ничуть не удивило, что переговоры представителей «Нафтогаз Украины» и российского концерна «Газпром» по вопросам нового транзитного контракта явно затянулись…
По-моему, газовики России и Укрины не тот город выбрали для переговоров. В Вене чересчур комфортно, в Вене можно никуда не спешить…
Вот если бы переговоры проводились в менее удобном и комфортном месте, в какой-нибудь глухой деревне, в хижине с печным отоплением и туалетом во дворе, возможно, контракт уже давно был бы подписан….
Фотография отсюда…
Источник: Ирек Муртазин
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