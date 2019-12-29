Мнение: Откуда взялась закредитованность оборонки?

Это постоянно воспроизводимая проблема. Ничего нового. Все это мы уже проходили. (https://t.me/SerpomPo/506) В 2011-14 годах оборонка набрала 1,2 трлн руб.кредитов — в основном у государственных Сбербанка и ВТБ. И начала стонать про закредитованность. В итоге эти кредиты были погашены бюджетом — 0,8 трлн руб. в 2016 и еще 0,2 трлн руб. в 2017.

И сейчас история повторяется с точностью до деталей. Только закредитованность чуть побольше…

Оборонка, которая живет на госзаказах и, все продает одному покупателю (государству) по каким-то заоблачным ценам, тем не менее все время на «подсосе» у бюджета. Львиная доля бюджетных расходов на экономику ежегодно идет на докапитализацию компаний оборонки. Но им все мало — они еще набирают кредитов, которые отдавать не собираются. А госбанки им дают, потому что, во-первых, это команды «сверху», а во-вторых, бюджет и центробанк позаботится о них и этих невозвратных кредитах, как это уже было.

А куда уходят деньги? Вопросом на вопрос — а куда ушли деньги на космодром «Восточный»? Разворовали… А ведь это знаковый проект, на контроле у президента. А оборонка — сфера, закрытая секретностью от любого публичного контроля. Тут воровать намного легче, знай только делись с проверяющими…

Фактически с помощью кредитов банков оборонный бюджет страны завышается минимум на ¼. И, несмотря на заявление Путина, что обновление производственной базы оборонки уже произошло, ни сам оборонный бюджет, ни его кредитная часть сокращаться не собираются. Они требуют денег от государства все больше и больше. И Путин им дает эти деньги — в ближайшие 3 года еще 5% бюджета будет засекречено (https://t.me/SerpomPo/4413), доля секретных статей в нем вырастет более, чем до 1/5.

И при существующей системе «эта музыка будет вечной». А на решение задачи №1 (помните? повышение доходов населения) — денег будет все время не хватать. Почему-то…

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Источник: СерпомПо

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