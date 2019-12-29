Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем Порошенко –Тейлор

Украина при президенте Владимире Зеленском занимает более уверенную позицию в отношении российского лидера Владимира Путина. Об этом в интервью «Зеркало недели» 26 декабря сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
«Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было по крайней мере на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину [Петру] Порошенко», – отметил он.
Первый разговор Путина и Зеленского состоялся 11 июля. Тогда стороны договорились провести обмен удерживаемыми лицами. В сентябре Зеленский и Путин еще раз созвонились. Во время разговора они они обсудили нормализацию диалога между странами.
В ноябре украинский президент во время очередного разговора с Путиным договорился о возврате захваченных кораблей, а позднее во время беседы попросил вернуть пропавшее с них оборудование.
Первая двухсторонняя встреча Зеленского и Путина состоялась 9 декабря в Париже, где состоялся первый за три года саммит лидеров Украины, Франции, Германии и России по урегулированию ситуации на Донбассе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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